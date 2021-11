Messages Google affichant les réactions d’iMessage sous forme d’emoji

La dernière mise à jour de Google Messages prépare une nouvelle façon de gérer les messages de réaction iMessage ennuyeux souvent vus dans les discussions de groupe mixtes.

Mettre à jour: Cette fonctionnalité a déjà commencé à être déployée pour certains, ce qui nous permet de la voir en action.

Réactions iMessage sous forme d’emoji

Tous les fans d’Android ont sûrement au moins un ami avec un iPhone qui insiste pour utiliser les réactions même si vous n’utilisez pas iMessage. Dans ces cas, vous recevrez de longs messages du type :

Aimé une image

Souligné « Nous sommes en route »

Dans un groupe iMessage, ce sont des réactions simples, mais dans les conversations mixtes, un message de secours est envoyé pour permettre aux propriétaires d’Android de ne pas rater qu’un message a été reconnu et qu’il y a quelque peu répondu. Pour certains, y compris cet auteur, ces messages sont incroyablement ennuyeux, les amis utilisant le plus souvent des réactions sur des messages incroyablement longs dans une discussion de groupe, encombrant l’historique des messages.

Dans la dernière mise à jour bêta de Google Messages, la version 10.7, nous avons découvert que Google préparait peut-être un moyen plus intelligent de gérer les réactions iMessage entrantes. Selon une préférence récemment découverte (pas encore disponible dans l’application), Google Messages devrait être en mesure d’intercepter les réactions iMessage entrantes et de les afficher à la place comme « emoji ».

ios_reaction_classification Afficher les réactions de l’iPhone sous forme d’emoji

Pour l’instant, on ne sait pas exactement comment cette « classification » fonctionnerait, mais on pourrait imaginer que Google Messages repérerait les messages entrants commençant par quelque chose comme « Aimé » et essaierait de le faire correspondre à un message précédent. Une fois qu’il a déterminé à quel message on réagit, peut-être que Google Message masquera le retour iMessage entrant et affichera à la place un emoji sous le message d’origine.

Cela dit, iMessage a un ensemble de réactions différent de celui actuellement proposé par Google Messages dans les chats RCS. Google en est peut-être la cause, car il est fait mention dans le code de la « cartographie » des réactions iMessage, éventuellement d’une correspondance avec l’ensemble des réactions disponibles dans Google Messages aujourd’hui, ou peut-être simplement d’une correspondance avec divers emoji.

ios_reactions_mapping

Mise à jour 19/11 15h00: Il semble que Google ait déjà lentement commencé à déployer la capacité de Messages à interpréter les réactions d’iMessage en fonction de ses propres réactions. Grâce aux captures d’écran fournies à 9to5Google par le lecteur Jvolkman, nous avons constaté que les réactions envoyées depuis un iPhone étaient correctement interprétées par Google Messages tout comme les réactions envoyées via RCS.

Il est important de noter que les messages de secours n’apparaissent pas dans l’historique des messages, ce qui permet de ne pas encombrer les choses. Lorsque vous appuyez sur la réaction d’un message, Google Messages montrera qu’il était « Traduit depuis l’iPhone », ce qui est vraiment une façon humoristique de le dire.

Nous pouvons maintenant voir que Google a en effet remappé certaines des réactions d’iMessage pour correspondre à ce qui est disponible via RCS. Par exemple, la réaction d’amour sur iMessage est reçue par Google Messages en tant qu’emoji cœur-yeux, tandis que la réaction de rire est remplacée par un emoji de visage riant.

Notamment, si l’utilisateur de l’iPhone modifie la réaction iMessage qu’il a placée sur un message, Google Messages change correctement l’emoji affiché. Cela peut être vu dans les captures d’écran ci-dessus, où la réaction amoureuse a été remplacée par le rire.

Rappels d’anniversaire

Une autre fonctionnalité sur laquelle travaille cette mise à jour de Google Messages est un rappel d’anniversaire pratique. D’après ce que nous pouvons rassembler, la liste de conversations de Google Messages vous montrera directement qu’il s’agit de l’anniversaire d’une personne en particulier, probablement en fonction de sa liste de contacts Google.

Souhaitez-leur un joyeux anniversaire !

Si vous discutez avec quelqu’un et que c’est son anniversaire, vous devriez également voir une bannière vous rappelant de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Cette bannière peut également avoir une animation amusante et rebondissante de gâteau d’anniversaire.

« C’est leur anniversaire aujourd’hui ! »

