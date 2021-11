Messages mitigés sur l’avenir de Marc Roca du Bayern Munich alors que le Real Betis s’y intéresse

Plus tôt cette semaine, le milieu de terrain du Bayern Munich Marc Roca est allé sur Radio Marca et a parlé de son désir de rester en Allemagne.

Malgré cette proclamation, il a laissé une certaine marge de manœuvre en déclarant ce qui suit :

«Je n’ai jamais envisagé de quitter le Bayern. Mais à la fin, il arrive un moment où tous les joueurs veulent jouer. Je ne sais pas ce qui va se passer en janvier ou en été. Je fais attention au présent. En ce moment, j’essaie de m’entraîner dur et de faire changer d’avis l’entraîneur.

Maintenant, des rumeurs circulent autour de l’Espagnol qui indiquent qu’il pourrait envisager de quitter la Bavière dès janvier. Sur le podcast «Bayern Insider» de Sport Bild mettant en vedette Christian Falk et Tobi Altschäffl, les journalistes ont indiqué que Roca pourrait être transféré sous peu (comme capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia).

En fait, Falk et Tobi Altschäffl ont déclaré qu’il était « susceptible » de partir. Le salaire de Roca se situe dans une fourchette relativement abordable de 2,3 à 2,5 millions d’euros par an, ce qui pourrait faire du joueur de 24 ans une option attrayante pour un club cherchant à reconstruire son milieu de terrain.

Selon Diario de Sevilla, le Real Betis pourrait bien être ce genre d’équipe :

Le Betis veut faire un pas en janvier. Manuel Pellegrini et les directeurs sont convaincus qu’il est nécessaire de renforcer l’effectif et l’option de Marc Roca, le milieu de terrain espagnol du Bayern Munich, s’est présentée, qui n’a pas obtenu de minutes et recherche un prêt pour le marché d’hiver.

Le club vert et blanc est bien placé pour obtenir le prêt de l’ancien joueur de l’Espanyol, même s’il faudra aussi alléger l’effectif du Betis, qui compte 25 places de premier plan occupées.