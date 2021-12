WhatsApp : Messages pour féliciter vos contacts à Noël

Nous sommes à la veille de Noël Et c’est pourquoi nous vous donnerons les meilleures phrases pour féliciter vos contacts sur WhatsApp, alors continuez à lire pour savoir quoi envoyer à tout le monde.

Aujourd’hui, nous vous recommandons quelques phrases Oui des postes que vous pouvez envoyer via WhatsApp à tous vos amis, collègues et connaissances ce Noël.

Nous sommes très proches de fêter Noël, une date sans doute coutumière à savourer en famille, avec ses proches.

Cependant, afin de ne pas oublier les personnes qui sont également importantes, nous vous apportons quelques phrases avec lesquelles vous pouvez féliciter vos contacts via WhatsApp.

Alors prenez note si vous n’avez pas encore préparé les messages que vous enverrez à vos amis, famille, collègues, collègues et connaissances, il vous suffit de copier-coller dans votre application.

A noter que nous vous recommandons de les envoyer le 24 décembre au soir ou le 25 au matin.

Liste des meilleures phrases pour féliciter Noël 2021 :

Pour vos amis et vos proches

Que la paix et l’harmonie de Noël soient toujours présentes à vos côtés. Que ce Noël soit lumineux, apporte joie et amour et enflamme une nouvelle année de lumière et d’espoir pour vous. Entourez-vous de ce qui vous rend heureux et laissez tomber tout ce qui vous fait pleurer ! Savez-vous quel cadeau j’ai demandé pour ce Noël ? Passez encore un an à vos côtés ! Votre sourire peut être le meilleur des décorations de Noël. Ce Noël, votre cœur s’illuminera lorsque vous vous souviendrez de ceux qui ne sont plus là. Ils vivront toujours en vous ! La faute si Noël est si magique appartient à des gens comme vous, qui rendent tout plus spécial.

Pour les collègues

Avec quoi vérifiez-vous encore vos e-mails ? C’est l’occasion rêvée de vous souhaiter le meilleur. Passez de bonnes vacances ? Que la paix du Seigneur inonde le cœur de toute votre famille. Joyeux Noël!

D’autre part, pour pouvoir envoyer le même message à plusieurs contacts dans votre agenda WhatsApp, le plus simple est sans doute de recourir aux ‘Listes de diffusion’, et dans cette section cela vous donne la possibilité de créer et modifier Quels contacts voulez-vous envoyer un certain texte et ainsi éviter toute confusion lorsque vous félicitez vos amis et collègues.