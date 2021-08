Messari gagne le cœur de Steve Cohen en levant 21 millions de dollars auprès d’investisseurs

Comparer

La plate-forme de recherche et d’analyse Blockchain Messari a levé un total de 21 millions de dollars auprès d’investisseurs dans le cadre d’un tour de table de série A. L’augmentation de capital a été menée par Point72 Ventures de Steven Cohen, marquant la première fois que le milliardaire s’impliquera officiellement dans le Bitcoin (BTC ) et l’écosystème de la monnaie numérique.

Selon un rapport de Forbes, Messari a conquis le cœur des plus grands noms de l’écosystème crypto, notamment Blockchain Ventures de Blockchain.com, Gemini Frontier Fund basé à New York, Kraken Ventures basé au Wyoming et la société sœur de FTX basée à Antigua. , Alameda Capital. En plus de ces nouveaux investisseurs, d’anciens bailleurs de Messari, dont Coinbase, ont également participé au tour de table.

Il existe une grande affinité pour les startups de croissance dans le monde de la monnaie numérique d’aujourd’hui. Cette affinité a conduit à l’accumulation de fonds pour alimenter des entreprises avec un modèle commercial unique et le bon marché cible dans le monde de la blockchain. Bien qu’il existe souvent la volonté de financer un projet prometteur, la frontière de surveillance de la SEC sur la nécessité de promouvoir la transparence parmi les startups a largement maintenu de nombreuses entreprises ensemble. Cependant, le fondateur et PDG de Messari, Ryan Selkis, affirme que la société a une solution alternative en faisant partie des Big Four et de JPMorgan dans les dispositions d’audit et d’analyse.

“Les valeurs par défaut de nombreux entrepreneurs et constructeurs du secteur sont d’être transparents et coopératifs”, explique Selkis, 37 ans. «Et essayez d’être aussi serviable et ouvert que possible avec leurs communautés. Le problème est que vous êtes un développeur principal ou quelqu’un qui était au début d’un projet et que vous partagez certaines informations confidentielles qui semblent même être de nature financière. Ensuite, la SEC frappe à votre porte. Cela peut créer beaucoup de maux de tête. »

L’histoire à succès de Messari et sa capacité à attirer des investisseurs comme Steven Cohen se concentrent sur la diligence raisonnable de l’entreprise en ce qui concerne la création de transparence, comme l’exige la SEC. En plus de Messari, l’écosystème crypto a récemment vu plusieurs levées de fonds de capitaux, avec NFT Marketplace, MakersPlace parmi ceux qui ont réussi à extraire des capitaux des investisseurs.

Source de l’image : Shutterstock