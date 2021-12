Messari lance le portail de gouvernance alors que les DAO avancent vers le grand public

Les membres de l’équipe de recherche Messari ajoutent de nouvelles propositions à la plate-forme au fur et à mesure qu’elles sont publiées, les classent en fonction de l’importance et du type de proposition, et évaluent également dans quelle mesure une communauté a chaleureusement reçu la proposition. La plate-forme contient également des liens vers les portails de vote et les forums de gouvernance pour les DAO concernés.

Share