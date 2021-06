Messe de minuit: 6 choses rapides que nous savons sur l’émission de télévision Netflix

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Je l’ai dit une fois, je l’ai dit deux fois, et je le répète : Mike Flanagan n’est pas seulement l’un des meilleurs auteurs d’horreur en activité aujourd’hui, mais l’un des plus grands conteurs de sa génération, si vous voulez mon avis. Pour cette raison, entre autres, j’ai hâte de voir les sensations fortes et les rebondissements déchirants que le réalisateur de Doctor Sleep a en réserve pour sa dernière série limitée, après le succès de The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor. . En attendant, examinons ce que nous savons déjà jusqu’à présent sur la prochaine émission télévisée Midnight Mass Netflix, en commençant par le nombre de chapitres auxquels nous devons nous attendre.