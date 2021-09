Messe de minuit : 6 livres de Stephen King à lire si vous aimez la série d’horreur Netflix

Dolorès Claiborne

Les histoires sur la vie urbaine, la vie à la ferme et la vie en banlieue sont omniprésentes dans la culture pop, mais rares sont les histoires sur les communautés insulaires. La messe de minuit est excellente, car l’isolement de l’île Crockett dans la mini-série crée une merveilleuse bulle dans laquelle les personnages existent séparément du reste du monde – et cela rappelle merveilleusement le brillant roman de 1992 de Stephen King, Dolores Claiborne, qui se déroule sur la petite île fictive de Tall au large des côtes du Maine. Les récits réels des deux œuvres sont totalement différents, car le livre se concentre sur une femme alors qu’elle avoue un meurtre et s’efforce de s’absoudre d’un autre, mais les deux œuvres sont fortement influencées par la nature étroite de leurs cadres respectifs.

Prime: ce n’est pas un livre, mais la mini-série de Stephen King Storm Of The Century se déroule également sur Little Tall Island, et 20 ans après sa diffusion originale, elle reste l’une des œuvres les plus sous-estimées de King.