Messenger ajoute de nouveaux effets de groupe AR et teste le processus automatisé de fractionnement des factures

Messenger déploie de nouvelles fonctionnalités pour les vacances, notamment des effets de RA de groupe inspirés des influenceurs, de nouvelles options Soundmoji, mettant en vedette Taylor Swift, et un nouveau test de fractionnement de factures dans les fils de discussion de groupe.

Tout d’abord, sur les nouveaux effets de groupe pour les appels vidéo, qui sont des fonctionnalités de RA interactives qui peuvent être appliquées à plusieurs personnes dans un chat vidéo.

Comme vous pouvez le voir ici, les nouvelles fonctionnalités incluent une couronne royale, un affichage d’enregistrement rétro, etc.

Mais ce ne sont pas les fonctionnalités elles-mêmes qui sont la note clé d’intérêt ici, c’est avec qui Messenger s’est associé dans leur création. La plate-forme s’est associée à divers influenceurs de premier plan d’autres applications pour l’initiative, notamment King Bach, la star de TikTok Bella Poarch et Zack King.

En ce sens, il semble que cela pourrait être une autre étape dans la campagne plus large de Facebook pour reconquérir les jeunes utilisateurs, en faisant équipe avec des créateurs populaires qu’ils connaissent afin de maximiser la sensibilisation à ses nouvelles fonctionnalités de groupe AR.

Je veux dire, les effets eux-mêmes ne semblent pas trop engageants, mais peut-être qu’en puisant dans ces influenceurs populaires, cela pourrait être un moyen de renforcer la notoriété, en particulier parmi leurs bases de fans principalement plus jeunes.

En plus de cela, Messenger a également ajouté un nouvel ensemble Taylor Swift Soundmoji, en l’honneur du nouvel album de Swift, ‘Red’. Soundmojis, que Messenger a lancé en juillet, affichent un caractère emoji qui joue également un extrait audio, que le destinataire peut entendre lorsqu’il reçoit le message.

Et enfin, Messenger lance également un nouveau test de Split Payments, qui permettra aux utilisateurs de partager plus facilement le coût des factures et des dépenses.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, avec la nouvelle option de paiement fractionné, Messenger divisera automatiquement le coût total entre les destinataires, dans lequel vous pouvez soit vous inclure, soit vous exclure de l’équation. Les paiements peuvent ensuite être facilités directement dans l’application, via Facebook Pay, ce qui facilite la gestion des arrangements de fractionnement de factures de manière automatisée et transparente.

Dans l’ensemble, les ajouts sont assez mineurs, bien que le fractionnement des factures puisse être pratique et inciter à une plus grande utilisation des outils de paiement de Meta, renforçant ainsi sa poussée de commerce électronique, tandis que le partenariat avec des influenceurs populaires aura également sans aucun doute un effet sur la sensibilisation à ces nouvelles fonctionnalités. .

Les nouveaux effets AR et Soundmojis sont disponibles pour tous les utilisateurs, tandis que le fractionnement de factures est testé aux États-Unis à partir de la semaine prochaine.