Messenger ajoute un nouvel effet de groupe pour NYE, en partenariat avec Cosmopolitan

Messenger a annoncé une nouvelle fonctionnalité de groupe AR pour le Nouvel An, en collaboration avec Cosmopolitan, qui permettra aux gens de sonner en 2022 avec des pépites de poulet interactives dans un verre de champagne.

Comme expliqué par Messenger :

« Développé en partenariat avec Cosmopolitan, nous lançons aujourd’hui Nugget Cheers, un tout nouvel effet de groupe d’appel vidéo interactif en réalité augmentée créé juste pour le réveillon du Nouvel An. L’effet présente l’association (étrangement) parfaite de champagne et de pépites de poulet que vous pourrez griller et partager avec des amis lors d’un appel vidéo Messenger ou Instagram.

Cool non ? À droite?

La fonctionnalité utilise l’option AR de groupe de Meta pour les appels vidéo, qu’elle a récemment ajoutée, et permet à plusieurs personnes au sein d’une discussion de groupe de s’engager avec le même effet à la fois.

Et maintenant, ils pourront hocher la tête à l’unisson pour activer des pépites de poulet dans un verre pour célébrer NYE.

Cool. À droite?

Honnêtement, je n’ai pas beaucoup confiance dans la poussée renouvelée de Meta pour reconquérir les jeunes utilisateurs.

Une partie du principal défi de Meta au cours des cinq dernières années a été qu’elle n’a pas été en mesure de rester en contact avec l’évolution des tendances de la culture Web, un aspect dans lequel d’autres applications, comme Snapchat et TikTok, ont excellé.

Meta, via Facebook d’abord, puis Instagram, a progressivement érodé tout nous culturel au sein de chacune de ses applications, en se concentrant plutôt sur une croissance massive, souvent avant tout. Ce qui a certainement réussi à attirer le maximum d’utilisateurs vers ses applications, mais à son tour, cette approche a également éliminé toute exclusivité ou facteur cool que ses plates-formes et fonctionnalités avaient autrefois.

Essentiellement, l’entreprise a été construite avec une structure axée sur la croissance, pas sur la culture, et par conséquent, vous avez maintenant des cadres et des dirigeants qui sont très compétents pour créer des systèmes et formuler des algorithmes d’engagement, mais n’ont aucune idée de ce qui est cool et tendance, et ce qui générera le plus de buzz pour aider à stimuler l’engagement parmi les différents groupes.

C’est pourquoi il joue toujours à l’imitation, reproduisant les fonctionnalités clés d’autres applications plus cool, et pourquoi, en conséquence, il a perdu toute crédibilité auprès du jeune public en tant que force culturelle.

Meta a plus de personnel, plus d’argent et plus de capacité que n’importe quelle autre plate-forme pour développer de nouveaux outils et options de pointe qui pourraient l’aider à stimuler l’engagement à tous les niveaux, mais personne ne dirait que Facebook est cool, ou même Instagram de nos jours, car ils ont été dépassés par des joueurs plus petits, moins dotés en ressources, mais plus en contact qui savent comment se connecter et maintenir des liens avec leurs communautés respectives.

À quand remonte la dernière fois qu’Instagram a ajouté une option AR « à voir » qui n’était pas disponible à l’origine sur Snap ou TikTok à la place ? Quelle est la dernière fonctionnalité de Facebook qui vous a vraiment excité, voire à nouveau intéressé par l’application ?

C’est pourquoi j’ai de sérieuses questions sur la capacité de Meta à renouer avec les jeunes, conformément au nouveau mandat de Zuckerberg.

En octobre, dans le cadre de l’annonce des résultats du troisième trimestre de Meta, Zuckerberg a déclaré que :

« « Nous réorganisons nos équipes pour faire du service aux jeunes adultes leur étoile du nord, plutôt que d’optimiser pour le plus grand nombre de personnes plus âgées. Comme tout, cela impliquera des compromis dans nos produits et cela signifiera probablement que le reste de notre communauté se développera plus lentement qu’il ne l’aurait fait autrement. Mais cela devrait aussi signifier que nos services deviennent plus forts pour les jeunes adultes.

Mais Meta peut-il réellement faire cela ?

Rien de ce que j’ai vu de la part des dirigeants de l’entreprise ne suggère qu’ils ont une réelle compréhension des tendances Web modernes (les tentatives du chef d’Instagram, Adam Mosseri, de se connecter aux tendances d’Insta sont particulièrement dignes de grincer des dents), tandis que de nouvelles poussées comme celle-ci, lier champagne et nuggets de poulet, semblent très forcés et malhonnêtes – et même alors, ils ne semblent pas engageants ou même intéressants du tout.

Je ne sais pas quelles autres astuces Meta pourrait avoir dans son sac pour regagner son facteur cool, mais pour le moment, rien de ce qu’ils ont produit n’a montré qu’il avait une réelle capacité à s’adapter aux tendances du Web, et encore moins à les diriger. , ce qu’il devra faire s’il veut vraiment conquérir un public plus jeune.

Mais vous savez. Les pépites de poulet sont cool, hein ? Classe et pas si classe ensemble, c’est cool, non ?

Il existe également des tweets de réponse comme celui-ci à partir de la poignée Meta sur Twitter, où il continue d’essayer de s’accrocher à d’autres tendances via le jargon Web :

Faits. Personne ne veut être retiré de la discussion de groupe en cette période des fêtes. – Meta (@Meta) 17 décembre 2021

Peut-être qu’il y a quelque chose que Meta a en préparation qui peut l’aider à reconquérir les jeunes d’une toute autre manière, quelque chose d’aligné sur le métavers, une poussée de niveau supérieur qui l’aidera à redevenir cool.

Mais pour le moment, je ne le vois tout simplement pas.