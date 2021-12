Messenger Kids ajoute un mode sombre, des effets vocaux et de nouvelles options de jeu collaboratif pour les vacances

Pour ne pas être en reste par les applications sociales pour adultes, Messenger Kids a annoncé une série de mises à jour pour la saison des vacances, y compris le mode sombre, des effets vocaux et un moyen plus simple de jouer à des jeux collaboratifs dans les fils de messages.

Le mode sombre est le principal ajout, avec l’option de faible luminosité désormais apportée à Messenger Kids, aidant à protéger les jeunes yeux de la fatigue.

Les options du mode sombre limitent l’exposition à la lumière bleue émise par les appareils mobiles pour augmenter la lisibilité à la lumière du jour. Dans des situations de faible luminosité, cependant, la lumière bleue peut empêcher votre cerveau de produire de la mélatonine, ce qui peut alors perturber les cycles de sommeil, ce qui rend plus difficile l’endormissement et le maintien du sommeil.

Et pour les enfants, cela peut être encore plus critique, il est donc bon de voir Meta apporter le mode sombre à leur option junior de l’application, et ne pas négliger la valeur de celui-ci pour ce segment d’utilisateurs.

« Les enfants peuvent activer le mode sombre en appuyant sur leurs paramètres Messenger Kids et en sélectionnant « Mode sombre ». Ils peuvent choisir d’activer, de désactiver la fonctionnalité ou d’utiliser les paramètres du téléphone pour modifier automatiquement l’apparence de leur application en fonction des paramètres de leur téléphone.

Messenger Kids ajoute également de nouveaux effets vocaux, qui permettront aux jeunes de modifier le son de leurs messages vocaux dans l’application avant de les envoyer.

« Appuyez sur l’icône du microphone « voix », appuyez et maintenez pour enregistrer votre message, puis choisissez parmi cinq options différentes pour changer votre voix pour qu’elle sonne comme un robot, un fantôme, un gorille ou une souris, ou comme si vous parliez dans un coquillage . «

Ce sera sans aucun doute une option amusante et engageante pour les jeunes qui cherchent à rester en contact avec leurs amis via l’application.

Et enfin, Messenger Kids cherche également à faciliter les jeux à deux joueurs dans l’application, en ajoutant la possibilité de démarrer des jeux à deux joueurs. à partir de leurs fils de discussion.

Jusqu’à présent, les utilisateurs devaient quitter leur fil de discussion et aller dans l’onglet Explorer pour choisir un jeu pour jouer avec des amis, mais comme vous pouvez le voir dans cet exemple, maintenant, le processus de sélection sera intégré dans l’élément de composition de message, ce qui facilite la recherche et le démarrage d’un jeu sur-le-champ.

Le nouveau processus de connexion aux jeux arrive initialement sur les appareils iOS, et Android suivra bientôt.

Alors que beaucoup sont encore incertains de la valeur ou des dommages de l’application Messenger Kids de Meta, et si nous devrions encourager les jeunes à utiliser les médias sociaux à un si jeune âge, au cours des deux dernières années, au milieu de la pandémie, Messenger Kids a fourni une option de connexion précieuse pour les jeunes qui ont été isolés des interactions sociales, en raison des blocages dans le monde.

En effet, Messenger Kids a maintenant plus de 7 millions de comptes actifs, et bien qu’il y ait eu quelques problèmes d’accès et de protection, en grande partie, l’application a fonctionné sans incident, ce qui atténue le stress des parents.

Tous les parents ne seront pas à l’aise avec l’application et donneront à leur enfant l’accès à de telles fonctionnalités, mais pour beaucoup, c’est devenu un outil clé, et ces nouveaux ajouts offrent plus de fonctionnalités qui pourraient améliorer la connexion pendant les vacances.