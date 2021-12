Messenger permettra bientôt aux utilisateurs de diviser les paiements via Facebook Pay

Meta (anciennement Facebook) a annoncé vendredi une petite mais importante mise à jour pour les utilisateurs de Messenger. À partir de la semaine prochaine, Messenger permettra aux utilisateurs de partager leurs factures avec leurs amis et leur famille, ce qui peut être très utile dans des endroits comme les restaurants.

Comme annoncé par Meta dans un article de blog, la fonctionnalité « Paiements fractionnés » facilite le fractionnement des paiements via Messenger. En quelques clics, les utilisateurs peuvent non seulement inviter d’autres personnes à partager une facture, mais également définir le montant que chaque personne paiera.

La société derrière Messenger affirme que les utilisateurs pourront même demander de l’argent à d’autres personnes d’un groupe et vérifier si toutes les personnes invitées ont payé la facture ou non.

Si vous avez du mal à diviser (et à être remboursé) des dîners de groupe, des dépenses ménagères partagées ou même le loyer mensuel, c’est sur le point de devenir plus facile. La semaine prochaine, pour les fans de Messenger aux États-Unis, nous commençons à tester les paiements fractionnés, un moyen gratuit et rapide de partager le coût des factures et des dépenses.