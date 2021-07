Messi à 50% de salaire et pour 5 ans ? Les fans de Barcelone devraient être au pays des rêves

Il est largement rapporté que Lionel Messi signera avec le FC Barcelone pour cinq ans, avec une réduction de salaire de 50%. Son contrat a expiré alors qu’il était en service international avec l’Argentine, et il était techniquement un agent libre, et ce n’est pas encore officiel. Mais c’est une très bonne nouvelle pour le FC Barcelone.

Tout d’abord, une réduction de salaire de cette ampleur est du jamais vu pour une superstar qui est un agent libre et cherche un favori pour le prix annuel du meilleur joueur. Je ne parle même pas que de football, je parle de n’importe quel sport. S’il y a un autre cas comme ça, chapeau bas, mais je n’en ai jamais entendu parler.

Messi voulait partir l’été dernier. Il a justement reproché au président de ne pas avoir réussi à créer un projet gagnant. Mais il est resté et a fait une excellente saison.

Des rumeurs ont commencé à jaillir sur un accord de deux ans. Après ces deux années, il rejoindra la MLS. Bien sûr, Messi rester était une excellente nouvelle, mais la partie sur la MLS semblait trop rapide alors qu’il joue toujours à ce niveau aujourd’hui et qu’il y a encore des joueurs plus âgés, comme Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimović

Ensuite, Messi est devenu un agent libre. On nous a dit d’être calme, mais je suis sûr que tout le monde était inquiet. Le Paris Saint-Germain a fait une dernière poussée. Ils ont offert plus d’argent, et pour être honnête, une équipe avec beaucoup plus de force au moins sur le papier pour l’aider à remporter l’UEFA Champions League.

Les dernières nouvelles devraient permettre aux fans des géants catalans de compter leurs étoiles chanceuses.

Barcelone est dans une crise financière et beaucoup de joueurs gagnent des salaires monstres et ne gagnent pas leur vie. Les goûts de Miralem Pjanić, Samuel Umtiti et Philippe Coutinho gagnent comme des superstars mais jouent à peine. Ensuite, vous avez d’autres joueurs comme Ousmane Dembélé ou Sergi Roberto, qui ont leur utilité mais sont complètement surpayés et ont récemment souffert de blessures. Certes, Messi était celui qui gagnait le plus, mais il a rendu au club plus qu’il n’a gagné en termes de qualité et de revenus, et cela ne peut pas être dit pour ces gars-là.

Et pourtant, c’est Messi qui accepte la baisse de salaire alors que les autres ne le sont pas, à part Roberto. Bien sûr, Messi et Roberto sont tous deux des joueurs qui habitent Barcelone depuis qu’ils sont enfants, tandis que les autres sont venus plus tard, et tout joueur a le droit de voir son contrat. Mais ce que Messi fait pour le club ici est énorme.

Messi est irremplaçable et signe honnêtement pour ce qui est relativement très bon marché. Il n’y a aucun autre joueur proche de sa qualité disponible en ce moment sans transfert gratuit. Je veux dire, évidemment pas – ce serait risible de suggérer cela. Et en plus de cela, aucun joueur de haut niveau ne jouerait gratuitement. En fait, ils voudraient probablement une augmentation de salaire pour quitter leur ancienne équipe. Oui, Messi à 50% du salaire, c’est encore beaucoup, mais toute tentative de le remplacer serait également coûteuse. Et nous disons coûteux mais impossible est probablement plus précis.

Sans oublier que Barcelone gagne beaucoup de revenus grâce à lui. Les gens ne regardent pas les matchs pour voir Pjanić jouer pour Barcelone. Aucune personne n’a fait ça la saison dernière. Les gens regardent pour regarder Messi.

C’est un cadeau gigantesque pour le club, et purement par loyauté.

Deuxièmement, la rumeur dit qu’il signera pour cinq saisons, pas deux. Bien sûr, nous ne pouvons pas dire avec certitude s’il restera cinq ans ou non. Mais ce qui a été rapporté, c’est que le club et le joueur souhaitent qu’il reste en Liga plus de deux ans.

L’idée que Messi joue dans la MLS ou pour le club de sa ville natale Newell’s Old Boys est très intéressante et, à certains égards, assez excitante. Mais compte tenu qu’il est un favori du Ballon d’Or aujourd’hui et des progrès de la science du sport, je pense qu’il est probablement trop bon pour la MLS ou la ligue argentine dans deux ans. Nous ne pouvons pas voir l’avenir bien sûr, mais il semble que ce soit logiquement probable pour moi.

Un dernier aspect de ceci est la règle des cinq substitutions. Avec cinq remplaçants, vous pouvez vous permettre de jouer plus souvent contre quelqu’un sur le banc. En vieillissant, Messi pourrait être utilisé de cette manière avec plus de parcimonie. Je pense que la carrière de quelques joueurs sera prolongée par le fait qu’une équipe peut utiliser des remplacements plus « de luxe ». En particulier, un spécialiste des coups de pied arrêtés pourrait être remplacé pour les coups de pied arrêtés clés en fin de match. On verra.

Encore une fois, l’annonce n’est pas officielle. Nous n’avons que des rapports. Mais si les détails sont corrects, c’est énorme pour les fans de Barcelone.