Messi a été le meilleur contre le Chili dans un match spécial

04/06/21 à 5h08 CEST

Véronique Brunati

Dans une soirée spéciale, marqué par l’émotion des hommages à Diego Maradona, Lionel Messi n’a pas eu la nuit qu’il aurait voulue et il a dû se contenter du tirage au sort de son équipe. El Diez aurait voulu lui dédier la victoire pour tout ce qu’il représentait pour lui, pour l’équipe argentine et pour son pays.

La image du capitaine avec la photo de Maradona sur la poitrine devenu viral. Et ce sera inscrit dans l’histoire de l’équipe nationale comme le jour de l’hommage de Ten à Ten. Mais, pour être complet, la victoire manquait.

Cependant, les meilleures situations étaient au pied de la fissure, bien que les mains de Claudio Bravo l’empêchaient de marquer dans tous les tirs et il ne l’a obtenu avec un penalty qu’à 25 minutes de la première mi-temps, avec un tir bas à gauche côté du but. Après avoir marqué son but, Il a regardé le ciel et s’est frappé la poitrine en hommage à Maradona. « Nous voulions gagner pour le lui dédier. C’était le premier match sans lui et nous voulions le lui dédier pour tout ce qu’il signifiait pour nous et pour l’équipe nationale. Nous voulions gagner pour l’honorer comme il l’a fait, en laissant tout & rdquor; dit Léo après le match.

Après le but, le capitaine a eu un coup franc qui s’est écrasé sur la barre transversale. Et en deuxième mi-temps, il a eu deux autres occasions: à 41 minutes, il a échappé à la défense chilienne et a tiré sur le poteau droit de Bravo, qui a deviné la direction du tir, et au jeu suivant, le gardien de but a de nouveau arrêté un autre tir à la seconde costume. Une fois le match terminé, Messi a passé un moment à discuter sur le terrain avec Bravo. Le bilan général des Dix n’était pas négatif au-delà de ne pas avoir atteint les trois points. Le crack a évalué que son équipe n’avait pas joué ensemble depuis de nombreux mois et que de nombreux jeunes ont rejoint pour qui c’était dans certains cas, leur premier appel. « Il faut continuer à grandir & rdquor ;, a-t-il conclu.

L’équipe nationale argentine reste deuxième avec 11 points de retard sur le Brésil. Mardi, ils affrontent la Colombie à Barranquilla.