Messi a finalement fait ses débuts avec l’équipe senior

11/07/2021 à 03h54 CEST

Personne ne pourra rappeler à Leo Messi son manque de titres avec l’équipe nationale argentine. L’albiceleste s’est cassé contre le Brésil et rien de moins qu’au stade Maracanã la mauvaise séquence qui le hantait depuis qu’il a remporté la Copa América il y a 28 ans pour la dernière fois, son dernier grand trophée.

Depuis ses débuts avec l’équipe senior, Messi n’avait pas réussi à lever son verre. Les seuls trophées à son palmarès jusqu’à présent étaient une Coupe du monde des moins de 20 ans en 2005 et une médaille d’or aux Jeux olympiques de Pékin en 2008.

Jusqu’à présent, le capitaine du FC Barcelone avait auparavant disputé quatre finales avec l’équipe nationale de son pays et n’avait pu célébrer aucune victoire. La Copa América est son premier grand titre avec l’albiceleste.

ÉPIN CLOUÉ

Messi et l’Argentine s’en sont sortis avec leur triomphe face à l’équipe brésilienne dirigée par Neymar. Précisément, l’attaquant a concédé sa première défaite majeure en finale contre le Brésil lors de la Copa América 2007.

Plus tard Messi a également eu du miel sur les lèvres lors de la finale de la Coupe du monde 2014 au Brésil, où il a perdu en prolongation contre l’Allemagne, et lors des deux finales consécutives qu’il a disputées en Copa América en 2015 et 2016, au cours desquelles le Chili a croisé sa route et remporté chaque séance de tirs au but.

Messi attendait depuis seize ans pour pouvoir vivre un moment comme celui-ci. Enfin, il a pu soulever un trophée capitaine de l’albiceleste Et incidemment mis fin au sort qui le hantait en finale.