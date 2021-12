« Messi a marqué 740 buts, ne comparons pas »

23/12/2021 à 18:59 CET

Dans Argentine, Messi est toujours d’actualité, soit pour son génie habituel sur le terrain, soit pour parler de ses performances dans le Sélection argentine. Le dernier à parler du meilleur joueur du monde a été l’ancien entraîneur de Bouche Juniors et de l’albiceleste, Coco basilic, qui en plus de Messi, a également évoqué la situation actuelle de Boca.

Messi est incomparable

Basile a accordé une interview à TyC Sports, interrogé sur lees éternelles comparaisons de Messi avec d’autres grands comme Pelé, Di Stefano ou Maradona, c’était clair: « Je n’ai pas vu Alfredo Di Stéfano. Tous les vétérans disent qu’il était le meilleur de tous. Ne les comparez à personne, ce sont trois étoiles. Avec Pelé j’ai joué contre. Un monstre, un phénomène, différent de tous. Puis Diego est venu. Un autre monstre. Messi, en plus d’être un monstre, est un buteur. Il a marqué 740 buts. Savez-vous à quel point il est difficile de marquer un but ? Plus que tout le monde. Ne les comparons pas. »

L’ancien entraîneur a également apprécié le travail de Messi avec l’équipe nationale et a estimé qu’il méritait plus de succès : « Messi a eu beaucoup de malchance de ne pas être champion du monde. Avec Barcelone, il a tout gagné. Maintenant, il a remporté la Copa América. »

Basile, ravi de l’albiceleste

Une Copa América, où le controversé Scaloni a fait un très bon rôle, chose qui a surpris Basile : « Nous avons tous douté de lui parce que je n’avais pas eu d’expérience, mais il a très bien fait. Il a une équipe technique de très bons joueurs. Un groupe barbare s’est réuni et, avec la plus grande star… Ils ont finalement remporté le championnat. »

Battaglia bien, mais hésite avec Riquelme

Enfin, il a évoqué la situation de Boca Juniors et surtout de son entraîneur, Sébastien Battaglia: « Je suis favorable à sa continuité. En tant que joueur, il était très intelligent. C’était un gars en direct pour regarder le match. C’est inoubliable. »

Cependant, il ne pensait pas la même chose de Juan roman riquelme, Boca manager : « J’aime bien dix, qu’il joue… En tant que vice-président, non… Qu’il s’occupe du football, avec ce qu’il sait. »

Ainsi, Coco Basile a passé en revue l’actualité de Boca Juniors, a évalué très positivement l’équipe argentine et n’a pas hésité à louer la grandeur du récemment sacré pour la septième fois meilleur joueur du monde, Leo Messi, qui à ses yeux est un joueur incomparable aux autres légendes.