« Messi a toujours été l’un des meilleurs ; pour ne pas dire le meilleur « 

28/11/2021 à 14:24 CET

Le défenseur espagnol Sergio Ramos, arrivé au Paris Saint-Germain (PSG) en été après ne pas avoir renouvelé avec le Real Madrid, a souligné ce dimanche qu’il coïncidera dans son nouveau club avec l’ancien Blaugrana Léo Messi « C’est une joie ».

« Pour moi, il a toujours été l’un des meilleurs au monde, sinon le meilleur, et l’avoir maintenant dans notre équipe, je pense, fait que l’équipe récupère beaucoup plus de valeur, qu’elle a plus d’importance pour tout », a indiqué dans une interview accordée à Amazon Prime Video.

Dans les rangs parisiens, il se réjouit aussi de côtoyer de vieilles connaissances.

« J’ai toujours eu une très bonne relation avec les joueurs qui étaient déjà là. C’est le cas de Keylor Navas, qui est pratiquement comme un frère ; avec Neymar, avec qui il a également eu cette relation pendant de nombreuses années, ou Fideo, qui jouait également pour le Real Madrid », a-t-il ajouté.

Il en connaissait d’autres pour avoir partagé le terrain de jeu, « comme Kylian et d’autres joueurs internationaux, qui dans les matchs impairs, nous avons toujours eu beaucoup de respect les uns pour les autres», a déclaré le défenseur, pour qui rejoindre « une équipe avec de nombreuses stars est toujours un bonheur »

Son discours a été diffusé peu avant le match d’aujourd’hui contre Saint-Étienne, pour lequel Ramos a été appelé pour la deuxième fois depuis son arrivée à Paris en juillet. Le premier a eu lieu le 23 novembre pour le duel contre Manchester City en Ligue des champions, mais il n’a finalement pas fait ses débuts dans ce match que les Britanniques ont remporté 2-1.

Ramos, 35 ans, tenu à l’écart du terrain par une série de problèmes physiques, est néanmoins satisfait de sa nouvelle étape parisienne.

« Depuis que je suis arrivé, l’accueil des fans est extraordinaire. Je ne savais pas que l’environnement était si important en jouant, ce soutien, comment ils applaudissent, comment ils crient. C’est quelque chose qu’il faut souligner, et surtout le grand projet, les grands joueurs que nous avons », a-t-il conclu.