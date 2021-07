Messi, à un pas de son grand rêve

07/10/2021 à 08:00 CEST

Près de 16 ans et 150 matchs plus tard -ce matin seront 151 à continuer d’augmenter les records-, Leo Messi fait face à une nouvelle opportunité, qui sait si elle est définitive, de remporter son premier titre avec l’équipe nationale argentine. Un rêve que le meilleur footballeur de la planète n’a pas encore pu réaliser, aussi incroyable que cela puisse paraître. Le Brésil de Neymar est le dernier obstacle pour que justice soit faite une fois pour toutes.

L’histoire de Messi avec l’équipe nationale mérite une joie à laquelle tous les Argentins ne s’attendent plus, mais aussi les fans du Barça, à qui le ’10’ a tout donné et ils aimeraient le voir heureux avec le seul autre maillot qu’il a porté dans sa carrière, l’albiceleste.

Histoire de troubles

Leo a remporté la Coupe du monde U-20 2005, il a remporté l’or des Jeux olympiques trois ans plus tard, mais avec l’absolu, il n’y avait aucun moyen. Quatre finales perdues, de la Copa América 2007 aux deux de suite contre le Chili tombant aux tirs au but (2015 et 2016), en passant par la plus difficile, la Coupe du monde 2014, bien qu’elle soit considérée comme la meilleure, le « Ballon d’Or » de la tournoi. Tous avec leurs histoires et leurs frustrations, au point d’en dire assez. L’amour pour sa terre, pour son peuple était plus fort que le désespoir, l’incompréhension devant ceux qui lui reprochaient tout et Messi remit le maillot de son pays. Scaloni a été l’un des entraîneurs qui l’ont le plus compris, il a construit une équipe autour de lui avec De Paul, Lo Celso, Nico González, Lautaro et compagnie, et l’albiceleste, sans briller spécialement mais à juste titre, s’est planté en finale de la Copa América. Celui qui devait se dérouler dans son Argentine natale avec la Colombie et qui se joue enfin au Brésil en raison de la virulence de la pandémie. Une compétition silencieuse, surtout en contraste avec l’Eurocup animée, sans public dans les tribunes mais qui peut être historique.

Toute l’Argentine s’accroche à son capitaine, le footballeur le plus tordu à l’absolu après avoir battu Mascherano lors de cette compétition. Non seulement cela, Leo atteindra l’objectif chilien des années 40 ce matin. Sergio Livingstone de participations au plus vieux tournoi du monde (34 matchs) et s’il marque un but, il égalera 77 à Pelé en tant que meilleur buteur des équipes sud-américaines.

Des doutes dans le onze

Tout cela pourrait arriver dans l’emblématique Maracana, mais si une image devait rester dans la mémoire, ce serait celle de Messi soulevant la Coupe. Seul le Brésil peut l’empêcher, la sélection de Tite est insurmontable en défense et dangereuse au sommet, avec son ami Neymar comme exposant maximum. Mais il ne joue pas non plus à la ‘canarinha’ pour tirer des fusées, le Pérou lui a mis plus d’un ennui et la finale est ouverte.

Sur le plan sportif, Scaloni a pu maintenir un onze très similaire à celui que la Colombie a mesuré en demi-finale avec l’entrée au centre du terrain de Des murs pour Guido. Di María veut continuer à être révulsif, alors qu’au Brésil, Alex Sandro n’arrivera pas à temps et continuera Renan lodi sur le côté gauche, tandis que le trident offensif formé par Everton ‘Cebolinha’, Neymar et Richarlison est immobile.

En code Barça

Le moment est venu pour Messi et son équipe d’enlever les épines douloureuses qui, à commencer par le Brésil lui-même et que 3-0 il y a 14 ans lors de la finale disputée à Maracaibo, clouent depuis des années. Trop.

Maracaná n’apporte pas non plus de bons souvenirs à l’albiceleste. Sur 13 visites, seulement deux victoires et trois nuls. L’Argentine n’a jamais pu remporter un titre dans le temple du football brésilien, elle y est tombée dévastée contre l’Allemagne et le but de Götze à la 113e minute. Mais l’histoire est à réécrire et il n’y a pas mieux que le numéro 1, un leader impliqué au maximum qui a vécu avec passion et sans filtres la poignante séance de tirs au but contre la Colombie qui a donné accès à la grande finale. Léo est le meilleur buteur de la compétition, avec 4 réalisations, et celui qui a distribué le plus de passes décisives (5).

A des milliers de kilomètres de là, nombreux sont ceux qui veulent voir le ’10’ triompher une fois pour toutes avec l’Argentine et cherchent une interprétation en code Barça. Bien qu’en ce moment sans contrat, les Catalans le ressentent comme le leur, ils veulent partager leur bonheur. Pas même l’heure intempestive, deux heures du matin, n’empêchera d’allumer la télévision et de souhaiter que le rêve de Messi se réalise.