Le capitaine de Barcelone, Lionel Messi, aurait remis au président Joan Laporta une «liste de demandes» qu’il souhaite que le club réponde s’il veut rester et signer un renouvellement de contrat au Camp Nou.

L’Argentin serait «ouvert» à l’idée de rester, mais a trois exigences clés qu’il souhaite que le club remplisse avant de mettre la plume sur papier sur une extension, selon Eurosport.

Le premier concerne les signatures avec Messi désireux que le Barça effectue des «transferts astucieux» afin de constituer une équipe compétitive. Eric Garcia sur un transfert gratuit répondrait à ce critère, selon le rapport, tout comme l’arrivée d’Erling Haaland. Messi pense qu’une signature «chapiteau» est cruciale si le club veut à nouveau dominer l’Europe.

Le capitaine souhaite également voir une «confiance renouvelée dans la jeunesse» et souhaite que le club continue de se construire autour de ses jeunes joueurs. Messi a «construit une chimie» avec Pedri, Ansu Fati et Ilaix Moriba et veut que le club continue sur cette voie.

Et enfin, Messi souhaite également une «ligne de communication directe» avec Laporta et le secrétaire technique Ramon Planes. Messi entretient déjà une relation ouverte avec Ronald Koeman et souhaite voir cela étendu aux chefs du club.