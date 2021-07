06/07/2021 à 6h20 CEST

. / Brasilia

Le milieu de terrain argentin Rodrigo De Paul a affirmé ce lundi que Lionel Messi “a une longueur d’avance” sur le reste des coéquipiers de l’Albiceleste, à la veille d’affronter la Colombie pour une place en finale de la Copa América qui se déroule au Brésil. “Leo (Messi) a une longueur d’avance sur nous tous”, a déclaré le footballeur italien de l’Udinese lors de la conférence de presse précédant le match contre l’équipe du café, qui se jouera au stade Mané Garrincha de Brasilia. De cette manière, De Paul a rappelé l’aide que lui a apportée le crack de Barcelone depuis l’Espagne pour ouvrir le score lors du match de quart de finale contre l’Equateur (3-0), qui a également marqué son premier but avec l’absolu. La star argentine a également marqué dans ce duel contre le Tricolore et est actuellement le meilleur buteur de la compétition, avec quatre cibles.

De Paul a souligné que, bien que marquer avec l’équipe nationale soit toujours “gentil”, ce n’était pas un “objectif principal” pour lui car “l’important est de gagner”, bien que si cela lui ait tant servi, “bienvenue”. “On est là pour grandir, pour aider. Nous sommes tous sur le même chemin. C’est très agréable de marquer le premier but, mais l’important est de gagner et de bien représenter l’Argentine”, a-t-il déclaré.

Face à une éventuelle qualification pour la finale du Maracana, il a assuré que l’objectif est d’aller “match par match”, même s’il a assuré qu’ils se battraient “jusqu’au dernier jour pour se rendre” au grand match et ainsi pouvoir “donner de la joie”. à tous les Argentins”. “Personne ici ne se sent comme un titulaire et un remplaçant. Nous sommes un groupe de 28 joueurs qui nous voulons donner de la joie aux gens, à nous, et pour couronner un travail qui dure depuis longtemps”, a-t-il souligné en décrivant “la ligne de travail” de la commission technique dirigée par l’entraîneur Lionel Scaloni. Nous sommes totalement motivés pour jouer cette finale. L’objectif était d’arriver le premier jour et d’essayer de repartir le dernier”, a-t-il ajouté.

Concernant le match de mardi contre la Colombie, il a souligné que ce sera un duel “difficile” et, en ce sens, il a rappelé le match “très dur” contre l’équipe du café pour les tours de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022. “Mais bon , la vérité est que nous sommes préparés et très enthousiastes à propos de tout “, a-t-il conclu.

Scaloni dit qu’il y a une “illusion barbare” pour aller en finale

L’entraîneur argentin Lionel Scaloni a déclaré lundi que l’équipe avait une “illusion barbare” pour atteindre la finale de la Copa América du Brésil, même s’ils devront d’abord s’imposer à une Colombie de “haut niveau” et de “hiérarchie”. “Nous voulons atteindre la finale, gagner ce match et la faim de ces joueurs est évidente. Ils sont concentrés depuis deux mois et il est plus qu’évident que nous sommes tous avec une illusion barbare”, a déclaré Scaloni, à la veille des demi-finales contre la Colombie au stade Mané Garrincha de Brasilia.

L’entraîneur a prévu que le onze de départ qu’il jouera contre la table basse ne “diffèrera pas beaucoup” de celui qui a battu l’Équateur 3-0 en quart de finale. “Aujourd’hui, nous avons fait le dernier entraînement pour le match de demain et il y a des joueurs fatigués, avec un certain malaise. Nous attendrons jusqu’à demain, mais cela ne différera pas beaucoup du dernier match”, a-t-il déclaré.

Cependant, Il a presque exclu la présence du défenseur central Cristian Romero, qui continue d'”évoluer” à partir de ses problèmes physiques, mais “il lui sera difficile de jouer” les demi-finales. “Sûrement Germán (Pezzella) joue, nous sommes très heureux avec lui et, en ce sens, nous ne voulons pas risquer et nous supprimons les joueurs qui sont à cent pour cent. Tant que nous n’avons pas de garantie, nous allons risquer », a-t-il déclaré. Il a évité de confirmer s’il opterait pour Leandro Paredes ou Guido Rodríguez au milieu de terrain, et a même laissé ouverte la possibilité que les deux commencent depuis le début, comme ils l’ont fait contre le Paraguay. “Je suis content d’eux deux, de leur performance et tous ceux qui jouent peuvent bien faire”, a-t-il ajouté.

Concernant la Colombie, il a souligné qu’il s’agit d’une sélection de « haut niveau », « hiérarchique », avec la plupart de ses joueurs offensifs et dirigée par un entraîneur, Reinaldo Rueda, qui donne « cette empreinte » à l’équipe. “C’est une équipe très difficile” et qu’elle est “dans un bon moment”, donc ce sera un match “compliqué”, car “en 90 minutes tout est décidé”, a-t-il déclaré.

En cas de qualification pour la finale du Maracana le 10, Scaloni a déclaré que ce serait une “grande joie” pour tout le monde, tant pour les joueurs que pour les personnes qui “en ont besoin”. “Si je parle en tant que fan et argentin, je suis totalement convaincu que ces gars ne vont pas nous quitter, qu’ils vont faire de leur mieux pour atteindre la finale. Ils laissent bien le drapeau, le maillot et pour nous c’est le meilleur, et les gens en fin de compte apprécient cela », a-t-il expliqué. “Ne donnez pas un ballon pour perdu, ne donnez pas un match fini et c’est fondamental et à partir de ce que nous faisons jusqu’à présent, nous construisons”, a-t-il conclu. En outre, il a souligné qu’ils arrivent « dans les mêmes conditions » de bon jeu et de forme physique par rapport aux demi-finales de la Copa América 2019, dans laquelle ils ont perdu contre les hôtes, le Brésil, « à tort », comme il l’a rappelé. “Chaque fois que nous consolidons une idée. Nous venons avec l’idée de jouer tous les matchs possibles, nous sommes en demi-finale et cela nous laisse satisfaits, mais nous allons tout donner pour essayer. Le bilan est toujours positif, mais on en veut toujours plus” a-t-il déclaré.