Messi a vécu les premières minutes de folie avec le PSG

in

29/08/2021 à 23:09 CEST

Le monde du football a vécu une journée historique avec les débuts du meilleur joueur de tous les temps avec un maillot différent du Barça. Leo Messi a disputé ses 25 premiers en tant que joueur du PSG entouré d’une attente qui a dépassé toutes les limites, avec le public français fou et un battage médiatique sans précédent dans un pays où le rugby est le sport roi. C’était 25 minutes pendant lesquelles tous les yeux étaient rivés sur MessMoi, qui s’est rendu compte que désormais il sera suivi à la loupe… et qu’il devra aussi composer avec la dureté du football physique gaulois.

Messi est resté sur le banc depuis le début en regardant comment Mbappé a ouvert le score de la tête. Leo était assis avec le masque du PSG le protégeant et en première mi-temps, il était relativement calme. Sa nervosité montait après la pause et l’envie de sortir sur le terrain pouvait. Ses jambes n’arrêtaient pas de bouger, alors qu’il conversait avec son compatriote Paredes.

Ses bottes étaient déboutonnées, mais il a rapidement noué les lacets lorsque Mauricio Pochettino l’a envoyé s’échauffer dix minutes après le début de la seconde mi-temps. Messi s’échauffait encore dix minutes, très conscient de ce qui se passait sur le terrain, tandis qu’un bruit assourdissant se faisait entendre dans les tribunes. Les débuts de Léo approchaient.

Enfin le moment est venu. Messi et Ander Herrera ont été choisis par l’entraîneur du PSG pour entrer sur le terrain au moment où Mbappé inscrivait le deuxième but.

Le changement a eu une mise en scène mesurée et médiatique. Neymar Junior était l’élu. Le Brésilien a attendu patiemment à côté du quatrième officiel jusqu’à ce qu’il lève son affiche. Le moment du câlin avec Messi devait être immortalisé. Leo a souri, a fondu avec son ami et a commencé à apprécier le football.

Messi a acheté la ténacité du football français

| .

Leo a été placé dans la zone des trois quarts, il s’est consacré à combiner avec ses coéquipiers. Il a joué facilement, une touche ou deux pour garder le ballon dans le score favorable et refroidir les esprits d’un Stade de Reims qui courait déjà désespérément.

Messi et Mbappé se sont brièvement recherchés et le Rosario a confirmé les exigences physiques du nouveau championnat. Le zimbabwéen Marshall Munetsi l’a attrapé par le cou dans un très dangereux et a vu de près comment Mbappé a été violemment battu dans une action que l’arbitre a résolue d’un simple carton jaune.

La meilleure affaire que le jeu ait eue avec des bâtons constants était de le terminer sans aucun accident. Mbappé voulait le triplé et à chaque fois il pouvait tirer sans regarder si Léo était autour de lui.Messi a terminé ses 25 premières minutes avec le PSG visiblement fatigué après une inactivité qui a duré depuis la conquête de la Copa América. Le rival l’a salué, ainsi que ses coéquipiers, bien qu’il ait partagé les projecteurs avec Mbappé.

Révolution à Reims

La présence de Messi à Reims a révolutionné la vie de la petite ville de 184 000 habitants, qui se situe à seulement 140 kilomètres de Paris. La gendarmerie s’est mise d’accord sur la porte de l’hôtel de concentration, où des dizaines de supporters étaient déjà réunis à l’arrivée du bus de l’équipe. Le joueur a salué de loin les nombreux cavaliers qui ont crié son nom et ils pouvaient enregistrer le chiffre du crack argentin sur leurs téléphones portables.

La scène s’est répétée lorsque les Parisiens ils se sont dirigés vers le stade Auguste Delaune. Deux heures avant le début du match, les rues adjacentes étaient déjà bondées. Tout le monde voulait voir du crack d’une manière ou d’une autre. Non pas que ce soit de loin ou par la fenêtre du bus.

Déjà dans le stade, Le PSG s’est retrouvé entouré d’une attente maximaleà. Les matchs du Stade de Reims sont régulièrement suivis par une vingtaine de journalistes et, à cette occasion, environ 150 ont été cités.Les débuts de Messi en Ligue1 étaient un événement historique qu’il fallait saisir avec l’ampleur qu’il méritait. La France a de nouveau vibré avec le football.