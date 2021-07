Messi avait le plus besoin de gagner la Copa America, déclare Aguero

Sergio Aguero s’est ouvert sur la victoire de l’Argentine en Copa America et a déclaré que le capitaine Lionel Messi avait besoin de la victoire plus que quiconque.

La victoire de l’Argentine sur le Brésil samedi a mis fin à l’attente de 28 ans de l’Albiceleste pour un trophée et a remis à Messi un premier trophée international senior.

Le manque de titre international de Messi a souvent été retenu contre lui par certains critiques, et les célébrations montrent clairement à quel point le joueur de 34 ans a été ravi de gagner avec l’Argentine.

Aguero a déclaré que le titre apporterait joie et paix à Messi et a ajouté que le plaisir du capitaine de la victoire a rendu toute l’équipe heureuse.

“Léo était très excité, c’était lui qui en avait le plus besoin. Il avait déjà remporté de nombreux titres, mais il savait qu’un titre avec l’équipe nationale lui donnerait cette joie supplémentaire d’être plus calme et détendu. Il le méritait. Il est très heureux et nous réalisons que son bonheur est notre bonheur », a-t-il déclaré.

« C’est un bonheur différent, incroyable. Difficile d’expliquer le sentiment. Nous ne pouvions pas le croire, nous étions choqués. Jusqu’à ce que nous soyons montés sur le podium de l’AFA, nous ne pouvions pas le croire, contre le Brésil, au Brésil…”

Origine | Mundo Deportivo