Messi brille alors que l’Argentine dépasse la Bolivie lors de la finale de la phase de groupes de la Copa America

Lionel Messi et l’Argentine sont qualifiés pour les quarts de finale de la Copa América en tant que vainqueurs du Groupe A grâce à une victoire facile 3-0 sur la Bolivie lors de la finale de la phase de groupes dans le froid et la pluie de Cuiabá. Messi a établi le record de tous les temps avec sa 148e sélection pour son pays, et il a marqué l’occasion avec style avec une performance vintage de Messi.

L’Argentine a dominé dès le départ et il n’a fallu que six minutes pour briser la défense bolivienne grâce à une magnifique passe décisive de Messi et à une superbe finition de Papu Gómez.

L’Albiceleste a continué à dominer la possession et à créer des occasions contre la pire équipe du tournoi, et Gómez a été renversé par Ibáñez à l’intérieur de la surface pour remporter un penalty. Messi est intervenu et a marqué avec facilité pour porter le score à 2-0.

Puis est venu le but du match alors que Sergio Agüero a joué une passe magnifique sur la passe pour mettre Messi en tête-à-tête avec le gardien, et le capitaine a marqué un magnifique jeton de l’extérieur de la surface pour le troisième.

Avec la victoire et la première place dans le sac, l’Argentine n’est pas sortie de la première vitesse dans une seconde mi-temps qui était toujours amusante à regarder alors que la Bolivie tentait d’attaquer et de marquer un but de consolation, qu’elle a obtenu lorsque le centre de Justiniano a trouvé Saavedra pour un belle finition.

L’Argentine a répondu immédiatement avec un but pour Lautaro Martínez pour porter le score à 4-1, et l’Albiceleste avait des chances de marquer cinq ou six mais la défense bolivienne a réussi à faire des blocs importants.

Le coup de sifflet final est venu et l’Argentine a terminé avec 10 points en quatre matchs, un total impressionnant dans ce qui semblait être un groupe délicat au début du tournoi. L’Équateur est le suivant en quarts de finale samedi prochain, et l’Argentine sera le grand favori pour se qualifier pour les demi-finales.

Et Messi a l’air d’humeur.

En parlant des quarts de finale, ce sont les quatre affrontements à espérer ce week-end, avec quelques matchs à élimination directe vraiment intéressants qui renverront tôt deux grandes équipes à la maison :

Argentine vs Equateur

Uruguay vs Colombie

Brésil vs Chili

Pérou vs Paraguay

Les moments de plaisir commencent le vendredi!