Messi, capitaine et motivateur

16/06/2021

L’équipe nationale argentine n’a pas eu les débuts attendus en Copa América. Il n’a pas pu vaincre le Chili et a dû se contenter du match nul (1-1). Lionel Messi avait exprimé son désir de commencer la compétition en gagnant, de pouvoir avancer plus sereinement. ¨Nous devons frapper¨, avait-il exprimé lors d’une conférence de presse avant le match.

Mais le capitaine, le leader, ne veut pas que son équipe soit frustrée après ce faux pas. La Coupe vient de commencer et il a appelé l’unité à ne pas baisser les bras avec un message sur leurs réseaux sociaux :Nous sommes prêts à concourir et nous continuerons à nous battre pour gagner chaque match. Allez l’Argentine !!!”, a-t-il écrit.

Sous votre message, Il a reçu le soutien de ses coéquipiers actuels et de ses anciens coéquipiers de l’Albiceleste. Ángel Di María, Pocho Lavezzi et même le joueur de tennis Diego Schwartzman ont commenté son message, lui apportant leur soutien ainsi qu’à l’équipe.

Lionel Messi sait que cette Copa América est l’une des dernières chances qu’il aura de remporter un titre avec son équipe nationale. ¨Leo est celui qui veut le plus gagner. Celui qui a le plus de sang, celui qui a le plus mal à perdre, a avoué le DT Lionel Scaloni dans une interview à Diario Olé.

La fissure ne veut pas que personne se détende, et avec ce message il entend motiver ses coéquipiers avant le match contre l’Uruguay, vendredi prochain. Un match décisif pour les aspirations de l’Albiceleste à éviter la phase de poules.