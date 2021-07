Messi, c’est la cinquième fois le charme ?

07/10/2021 à 08:00 CEST

Leo Messi jouera ce dimanche (2h00) au stade Maracanã sa cinquième finale en défendant le maillot de l’équipe nationale argentine. Son bilan jusqu’à présent a été décevant, donc le match contre le Brésil est un grand défi pour lui, car il cherche son premier grand titre avec l’Albiceleste, quelque chose qui lui a échappé depuis ses débuts avec l’équipe senior en 2005.

L’équipe brésilienne croisera une nouvelle fois la route de Messi et de l’Argentine. C’est le même rival contre lequel l’ancien Blaugrana a subi sa première défaite en finale de la Copa América. C’était sa première grande déception en défendant le maillot de l’albiceleste, puisque les seuls trophées qui figurent dans son palmarès avec l’équipe nationale sont une Coupe du monde U-20 (2005) et une médaille d’or aux Jeux olympiques de Pékin 2008.

Dans cette première finale avec l’absolu, Messi et l’Argentine ont succombé 3-0 au Brésil à Maracaibo en 2007. L’équipe argentine a vu son rival l’emporter grâce aux buts de Baptista, Dani Alves et Ayala dans leur propre but.

7 ANS PLUS TARD

L’équipe argentine a mis sept ans pour revenir jouer une finale. A cette occasion, il a succombé à l’Allemagne en finale de la Coupe du monde 2014 au Brésil, disputée également à Maracanã. Messi a touché la gloire, mais un but de Götze en prolongation l’a empêché de devenir champion du monde.

Un an plus tard, le Rosario est revenu pour rester avec du miel sur les lèvres lors du dernier match de la Copa América. L’Argentine est tombée face au Chili aux tirs au but après 120 minutes sans but lors de la finale disputée au stade national de Santiago du Chili. Messi a été le seul de son équipe à frapper de onze mètres.

ENCORE LES SANCTIONS

Le sort de Messi en finale a duré un an de plus lors de la Copa América Centenario qui s’est tenue en 2016 aux États-Unis. L’albiceleste était de nouveau présent en finale, mais s’est replié sur l’équipe chilienne aux tirs au but. À cette occasion, Messi n’a pas touché son lancement et l’énième bouleversement l’a fait démissionner de l’équipe nationale, bien qu’un mois et demi plus tard, il ait reconsidéré et décidé de continuer à défendre le maillot de l’équipe nationale.

Depuis ce 26 juin 2016, ni Messi ni l’Argentine n’avaient à nouveau disputé une finale de compétition majeure. Devant, ils auront une équipe brésilienne dirigée par Neymar qui se battra pour rééditer le titre qu’ils ont remporté lors de la dernière édition. Cinq ans plus tard, Léo veut en finir une bonne fois pour toutes avec le sort qui le hante en finale qu’il dispute à l’albiceleste.