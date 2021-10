Messi contre Cristiano Ronaldo. Qui a plus de titres ?

16/10/2021 à 14:31 CEST

Le débat sur le style et la personnalité de Messi et Cristiano Ronaldo il sera toujours ouvert aux goûts et aux interprétations. La vision du jeu de l’Argentin, sa capacité d’association et son efficacité seront valorisées. Du Portugais, sa puissance, sa verticalité et son instinct de buteur. Cependant, jeLa variable des titres est celle qui offrira les données les plus objectives pour mesurer à la fois. Et dans ce chapitre encore ouvert, Messi surpasse Cristiano Ronaldo : 38 à 34.

Messi, dans l’élite depuis la saison 2004-05, Il cumule au total 38 distinctions, 35 avec le maillot du FC Barcelone (entre 2005 et 2021) et trois avec celui de l’équipe d’Argentine. Désormais, défendant les intérêts du PSG depuis la campagne en cours et ceux de son équipe nationale, il aspire à continuer à élever ce chiffre spectaculaire.

Cristiano Ronaldo, quant à lui, est apparu dans l’élite deux saisons plus tôt (2002-03) dans les rangs du Sporting Lisbonne et compte 34 trophées. Après avoir quitté le football portugais, il a traversé la Manchester United (2003-04 à 2008-09), Real Madrid (2009-10 à 2017-18), Juventus (2018-19 à 2021-22) Et, depuis cette saison, il est de retour à Manchester United pour continuer à chasser les buts et les titres en Angleterre et avec son équipe nationale.

Le combat entre ces deux grands joueurs dure près de deux décennies Et, bien que la fin du duel passionnant soit en vue, tout est encore ouvert. La compétitivité des deux n’a pas de limites et ils continueront à se défier pour régner dans la section des titres, sûrement la plus objective pour pouvoir mesurer les performances de l’un et de l’autre.

Les 38 titres de Leo Messi

Avec le FC Barcelone (35)

10 ligues (2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13 −100 points−, 2014-15, 2015-16, 2017-18 et 2018-19) 8 Supercoupes d’Espagne (2005-06, 2006-07, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013-14, 2016-17 et 2018-19) 7 Coupes du Roi (2008-09, 2011-12, 2014 -15 , 2015-16, 2016-17, 2017-18 et 2020-21) 4 Champions (2005-06, 2008-09, 2010-11 et 2014-15) 3 Supercoupes d’Europe (2009-10, 2011-12 et 2015 -16) 3 Coupes du monde des clubs (2009-10, 2011-12 et 2015-16)

Avec l’Argentine (3)

1 Coupe du monde U-20 (Pays-Bas, 2005) 1 Or olympique (Pékin, 2008) 1 Coupe de l’America (Brésil, 2021)

Les 34 titres de Cristiano Ronaldo

Avec leurs équipes (32)

7 Ligues (2006-07, 2007-08 et 2008-09 −avec Manchester United−, 2011-12 −100 points− et 2016-17 −avec le Real Madrid− et 2018-19 et 2019-20 −avec la Juventus -) 7 Supercoupes (2002-03 −avec le Sporting Lisboa−, 2007-08 et 2008-09 −avec Manchester United−, 2012-13 et 2017-18 −avec le Real Madrid− et 2018-19 et 2020-21 −avec la Juventus−) 5 Ligue des Champions (2007-08 −avec Manchester United− et 2013-14, 2015-16, 2016-17 et 2017-18 −avec le Real Madrid−) 4 Coupes du Monde des Clubs (2008-09 −avec Manchester United− et 2014- 15, 2016-17 et 2017-18 −avec le Real Madrid−) 4 Coupes (2003-04 −avec Manchester United−, 2010-11 et 2013-14 −avec le Real Madrid – et 2020-21 −avec la Juventus−) 3 européennes Supercoupes (2014-15, 2016-17 et 2017-18 −avec le Real Madrid−) 2 Coupes de la Ligue (2005-06 et 2008-09 −avec Manchester United−)

Avec le Portugal (2)

1 Eurocup (France, 2016) 1 UEFA Nations League (Portugal, 2019)