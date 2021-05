Messi de Barcelone entre dans l’histoire après avoir remporté son huitième Pichichi

Lionel Messi a de nouveau terminé meilleur buteur de la Liga après avoir marqué 30 buts pour dominer le tableau des scores devant Karim Benzema et Gerard Moreno en 23.

Le capitaine de Barcelone ne s’est pas présenté samedi contre Eibar mais en avait déjà fait assez pour décrocher le Pichichi pour la huitième fois de sa carrière.

C’est aussi la cinquième saison consécutive que l’Argentin termine en tête du peloton.

Lionel Messi est le premier joueur de l’histoire de la Liga à être sacré meilleur buteur en CINQ saisons consécutives. Il surpasse Alfredo Di Stéfano et Hugo Sánchez (tous deux 4) pour revendiquer un autre record. pic.twitter.com/6r9BMsnYdK – Squawka Football (@Squawka) 22 mai 2021

C’est une autre superbe réalisation de Messi qui a marqué 30 buts et fourni 9 passes décisives en 35 matchs de Liga pour Barcelone sous Ronald Koeman.

L’Argentin a longtemps fait savoir qu’il n’était pas trop intéressé par les récompenses individuelles, mais c’est encore un autre disque spécial à ajouter à sa collection.

Messi a dépassé Telmo Zarro et est sorti seul la saison dernière lorsqu’il a remporté le trophée Pichichi pour la septième fois et a maintenant mis plus de distance entre lui et la légende de l’athlétisme.

Félicitations Leo!