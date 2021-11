Messi, deux ans sans s’arrêter avec l’Argentine

13/11/2021 à 08:00 CET

S’il s’agit de jouer pour l’équipe nationale argentine, de les aider, Lionel Messi veut toujours être là. Il est le capitaine, le leader, et revêtir le maillot bleu clair et blanc est pour lui l’engagement le plus important qui l’unit à son pays et à ses coéquipiers. Et ces deux dernières années, il a eu une fréquentation parfaite, il n’a raté aucun match.

Messi est déjà le joueur qui a disputé le plus de matchs dans l’histoire de l’Albiceleste, en ajoutant un total de 158. Il est également le meilleur buteur, avec 80. Et de 2019 à aujourd’hui, il est le seul footballeur de son équipe qui a toujours offert le cadeau sur le terrain.

Depuis qu’il a vu le carton rouge en Copa América au Brésil, jouant contre le Chili, pour la troisième place, et qui lui a valu, pour ses plaintes contre l’arbitrage et le recours à la VAR, une suspension de trois mois, le crack a toujours été dans sa sélection.

Une fois la punition terminée, l’attaquant est réapparu lors d’un match amical contre le Brésil en Arabie saoudite qui s’est terminé 1-0 le 15 novembre. Et depuis, il a joué sans interruption tous les engagements pour lesquels Lionel Scaloni l’a appelé.

Au total, il y a eu 21 matchs, seulement deux étaient des matchs amicaux. En 2020, année de la pandémie, il a disputé quatre matches de qualification pour la Coupe du monde du Qatar. Et en ce 2021 il compte déjà 16 matchs entre les tours de qualification (9) et la Copa América disputée au Brésil (7), dans laquelle il a été brillamment sacré champion.

Cela corrobore qu’à chaque fois que Messi se rendait dans son pays convoqué par l’équipe nationale, il jouait toujours. A 34 ans, et avec 928 matchs joués durant toute sa carrière, crack sait ce dont votre corps a besoin : quand jouer, quand se reposer.

Engagement et professionnalisme

C’est pourquoi sa décision de rejoindre l’effectif de l’Albiceleste pour ces deux derniers matchs importants comme l’Uruguay et le Brésil, malgré le mécontentement du PSG, s’appuie sur son expérience et son professionnalisme.

Depuis qu’il est arrivé au domaine d’Ezeiza et qu’il a été examiné par les médecins de sélection, Le capitaine a commencé à faire des exercices différenciés pour, le deuxième jour, rajouter des minutes avec le groupe et finissent par travailler la plupart du temps avec l’équipe, à l’approche du match contre l’Uruguay. Messi sait qu’à cette double date il peut aider son équipe à sceller le passeport pour se qualifier pour la Coupe du monde et il voulait être avec ses coéquipiers pour atteindre l’objectif et clôturer l’année au cours de laquelle il est devenu champion d’Amérique avec le passage au Qatar. . . .