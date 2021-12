Messi, deuxième meilleur joueur du monde, selon ‘The Guardian’

24/12/2021 à 17h40 CET

Le journal ‘The Guardian’ a publié la liste des 100 meilleurs joueurs du monde, à votre discrétion. Et sa liste ne laisse personne indifférent, à commencer par le numéro un. Robert Lewandowski est choisi par les médias anglais pour occuper la première position. Derrière lui, le vainqueur du Ballon d’Or, Leo Messi.Salah complète le ‘Top 3, à partir d’une liste dans laquelle se détachent de nombreux noms, entre autres celui de Gavi, qui se faufile à la 98e place. Mbappé est sixième derrière Benzema, quatrième, et de Jroginho, cinquième. Un autre nom qui se démarque est celui de Haaland, septième devant Cristiano Ronaldo. Kanté et De Bruyne complètent le ‘Top 10’.

Pedro, le meilleur jeune joueur de l’année, est le premier joueur du Barça sur la liste, se classant 21e sur la liste. Memphis Depay est le suivant, au numéro 49. Pour Madrid, après Benzema, on trouve Vinicius, qui occupant le numéro 31, surpasse Luka Modric, numéro 40 selon les médias britanniques.

Les autres noms qui ressortent de la liste sont Griezmann (76), Sergio Busquets (82), Joao Félix (84), Oyarzabal (86) ou Marcos Llorente (71).