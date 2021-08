Messi dit aux fans de Barcelone : ce n’est pas au revoir, à plus tard

Ce fut une journée chargée pour Lionel Messi et il a suivi une conférence de presse émouvante au Camp Nou avec un message pour les supporters sur les réseaux sociaux.

Le GOAT a de nouveau clairement indiqué qu’il ne voulait vraiment, vraiment pas partir (et surtout pas comme ça) mais est assez confiant qu’il sera de retour au club un jour bientôt.

Voici son post sur Instagram :

« J’aurais aimé partir d’une autre manière, même si je suppose qu’un adieu ne peut jamais être quelque chose de gentil… J’aurais adoré continuer ici, j’ai tout fait avec cet objectif et au final ce n’est pas arrivé. Je n’ai que des mots de remerciement pour tous ceux qui m’ont accompagné pendant tant d’années au club. Et pour nos fans, qu’ils m’ont donné tout leur amour et que j’ai essayé de le leur rendre, en donnant aussi tout pour ce maillot. Je pars mais ce n’est pas un au revoir, à plus tard. Visca Barça !!!”

Le moulin à rumeurs est actuellement surmené par Messi avec des spéculations affirmant qu’un déménagement au Paris Saint-Germain est très proche et pourrait être finalisé au début de la semaine prochaine. Messi devrait signer pour deux ans et ensuite… qui sait ?