Messi émerge comme titulaire contre l’Uruguay et Nicolás González est absent

Lionel Messi s’est entraîné ce mercredi avec l’équipe d’Argentine et s’impose comme titulaire face à l’Uruguay pour les éliminatoires sud-américains de la Coupe du monde Qatar 2022, tandis que Nicolás González a été exclu de l’Albiceleste pour un covid-19 positif.

Après la troisième séance d’entraînement d’Albiceleste avant le match contre l’Uruguay, il s’est avéré que le milieu de terrain offensif de la Fiorentina italienne était désactivé car il ne pouvait pas se rendre dans le pays d’Amérique du Sud car ses tests de coronavirus continuent d’être positifs malgré le fait que sa contagion a été confirmée le 26 octobre.

Pour l’instant, les sélectionnésr Lionel Scaloni n’a pas appelé de remplaçant et l’Argentine affrontera cette double journée avec 33 joueurs à la disposition du staff technique.

La bonne nouvelle pour Scaloni est que Messi, qui s’est entraîné différemment lundi en raison d’un inconfort musculaire, a repris l’entraînement complet avec ses coéquipiers et émerge en tant que titulaire. Paulo Dybala et Alejandro ‘el Papu’ Gómez sont les variantes que Scaloni gère au cas où Messi souffrirait de sa blessure.

Ángel Correa, Joaquín Correa et Julián Álvarez sont d’autres joueurs avec des possibilités d’entrer dans le onze de départ. Celui qui est pratiquement exclu est son coéquipier du Paris Saint Germain Leandro Paredes, qui s’est déchiré les quadriceps à la mi-octobre et n’a plus joué depuis.

Si Paredes, qui s’est entraîné différemment ce mercredi, n’est pas dans une condition physique optimale, il est fort probable que Guido Rodríguez jouera à sa place.

L’Albiceleste se rendra en Uruguay vendredi lors de la treizième journée des tours de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022 et recevra le Brésil le 16 novembre pour la date suivante.

S’il n’y a pas de surprises, la formation argentine contre l’Uruguay sera avec Emiliano Martínez dans les buts, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi et Marcos Acuña en défense, Rodrigo de Paul, Guido Rodríguez et Giovani Lo Celso au milieu et Ángel Di María, Lionel Messi et Lautaro Martínez comme attaquants.

Toujours avec un match de moins, le Brésil et l’Argentine sont en tête des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde Qatar 2022 invaincus avec respectivement 31 et 25 points. Ils sont suivis par l’Équateur (17), la Colombie (16), l’Uruguay (16), le Chili (13), la Bolivie (12), le Paraguay (12), le Pérou (11) et le Venezuela (7).

La liste de 33 joueurs comprend plusieurs surprises, comme la présence des jeunes Thiago Almada (Vélez Sarsfield), Santiago Simón (River Plate), Exequiel Zeballos (Boca Juniors), Cristian Medina (Boca Juniors), Matías Soulé (Juventus), Gastón Ávila (Rosario Central) et Federico Gómez Gerth (Tigre).