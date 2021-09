Messi, en forme contre Guardiola, mais le favoritisme grandit et grandit en faveur de City

28/09/2021 à 15h59 CEST

Ce mardi le Parc des Princes sera le théâtre d’un des matchs les plus attractifs à voir sur le vieux continent. Manchester City rend visite au PSG lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Un problème est clé dans le précédent, tous sont en attente de l’état de Leo Messi. L’Argentin est entré dans l’équipe du PSG pour le match, mais on ne saura qu’à la dernière minute s’il peut commencer ou non.

L’attaquant argentin était hors de combat face à Metz, lors du match correspondant à la journée interhebdomadaire de Ligue-1, et était une nouvelle fois hors de l’effectif pour le match contre Montpellier, le dernier avant la visite de Manchester City par Pep Guardiola.. Cependant, en France, ils sont optimistes quant à la possibilité que le footballeur de Rosario puisse être sur le terrain contre City dès le début. Cela a été assuré L’Équipe, un média qui publie qu’il existe de nombreuses options pour que Messi joue contre l’équipe anglaise car l’évolution de sa dernière blessure progresse de manière adéquate.

Selon les prévisions de Betfair, que la victoire de Manchester City est payée à 2,3 € par euro pari tandis que le PSG le fait est payé à 3 €, la tendance est de plus en plus favorable à City et depuis qu’ils ont battu Chelsea samedi leur quota est passé de 2,8 € à 2,3 € par euro actuellement parié. Le but de Messi, toujours dans l’attente de son évolution physique, est payé avec le montant le plus bas de tous, à 2,1 € par euro de pari qu’il marque à tout moment du match, ses chiffres contre Guardiola sont vraiment bons.

genou gauche de Messi

L’international argentin a été parmi les cotonniers. Le staff technique, dirigé par Pochettino, et le staff médical du Paris Saint-Germain ont suivi de très près l’évolution du footballeur.. Sans vouloir se précipiter ou prendre des risques inutiles. Personne dans la ville lumière ne veut que le « 30 » rechute de sa blessure au genou gauche.

La ville est intraitable loin de chez soi

Manchester City est invaincu lors de ses 10 derniers matchs à l’extérieur de l’UEFA Champions League, alors qu’il n’a plus perdu de match à l’extérieur de l’Angleterre depuis décembre 2017 (2-1 face au Shakhtar Donetsk). A cela s’ajoute la belle performance face à Chelsea le week-end dernier avec un 0-1 et une prestation défensive de haut niveau.

Il est curieux de voir comment le Paris Saint-Germain n’a pas gagné lors de ses trois derniers matchs à domicile en Ligue des Champions, le dernier était une défaite précisément contre Manchester City la saison dernière.. Tous trois étaient en phase à élimination directe de la compétition et n’ont perdu qu’un seul de leurs 27 derniers matches à domicile en phase de groupes de l’UEFA Champions League (21V 5E).

Dans le cas particulier de Messi, il a inscrit six buts en six matches de Ligue des champions contre des équipes dirigées par Pep Guardiola (quatre contre Manchester City et deux contre le Bayern Munich), le chiffre le plus élevé de tous les joueurs de la compétition face à l’actuel entraîneur de Manchester. Ville.