Messi en larmes lors d’une conférence de presse, dit “Je voulais rester” à Barcelone

Un Lionel Messi en larmes a dit au revoir dimanche au FC Barcelone, expliquant que l’immense dette du club rend impossible l’achat d’un joueur qui est sans doute le meilleur de tous les temps pour jouer au football.

“J’ai réfléchi à quoi dire, mais la vérité est que je ne sais pas quoi dire”, a déclaré Messi. “Je ne suis pas prêt pour ça.”

L’année dernière, Messi a clairement indiqué qu’il souhaitait quitter Barcelone et la Liga, mais il a affirmé qu’il prévoyait de démissionner avec Barcelone après l’expiration de son contrat cet été. Cependant, Barcelone a annoncé jeudi que Messi quitterait le club, choquant les fans et les clubs du monde entier.

Lionel Messi pleure au début d’une conférence de presse au stade Camp Nou à Barcelone, en Espagne, dimanche 8 août 2021. Le FC Barcelone avait précédemment annoncé que les négociations avec Lionel Messi étaient terminées et que Messi quitterait le club. (Photo AP/Joan Monfort) (Photo AP/Joan Monfort)

“Beaucoup de choses me sont passées par la tête, et en même temps … je ne sais pas quoi dire”, a déclaré un Messi en larmes aux journalistes. “Je n’ai pas accepté la réalité de quitter ce club et de changer complètement ma vie.”

Messi a clairement indiqué qu’il était “déçu” de la façon dont les choses se sont déroulées, mais il a accepté la réalité de son départ d’un club et d’une ville qu’il appelait chez lui depuis 21 ans. Il a souligné tout au long de la conférence de presse qu’il avait toujours été “honnête” quant à ses intentions: il voulait rester, mais les règles de la ligue l’ont rendu impossible car Barcelone a dépensé trop d’argent pour pouvoir signer Messi.

La seule façon pour Messi de continuer aurait probablement été que le joueur accepte une baisse de salaire importante afin que le club puisse payer son salaire. Dans l’état actuel des choses, l’immense dette de Barcelone de plus d’un milliard d’euros – le résultat des récentes tentatives de refonte de l’équipe à la suite de la pandémie de coronavirus et des échecs à la fois en Liga et en Ligue des champions – empêche Messi de rester.

Messi a déclaré qu’il avait proposé une réduction de salaire de 50%, ce qui aurait réduit son salaire d’environ 1,4 million de dollars par semaine à seulement 700 000 dollars par semaine – un salaire qui serait encore inférieur à celui de presque tous les autres joueurs.

Messi fait partie de l’équipe première depuis qu’il a fait ses débuts à l’adolescence en 2004. Il a noté l’immense changement que cela apporte à sa famille, car cela signifie quitter un endroit qu’ils ont toujours connu comme leur chez-soi.

“Ce sera un changement difficile, mais nous l’accepterons et irons de l’avant”, a déclaré Messi.

Les spéculations se sont concentrées sur la destination de Messi après son départ, le club français du Paris Saint-Germain FC étant le principal objectif. Messi a déclaré que c’était une “possibilité”. Il a déclaré avoir reçu “beaucoup d’appels” de nombreux clubs lorsque Barcelone a annoncé son départ, mais que rien n’a été confirmé.

Il a en outre affirmé que les photos de lui-même avec des joueurs du PSG à Ibiza étaient une simple coïncidence et n’étaient pas du tout indicatives de ses intentions – d’autant plus que cela s’était produit avant que la Liga n’indique clairement qu’il ne pouvait pas jouer pour Barcelone.

DOSSIER – Messi détient son prix Ballon d’Or (Ballon d’or) en tant que footballeur européen de l’année avant un match de football de la Liga espagnole entre le FC Barcelone et le Betis au stade Camp Nou à Barcelone, en Espagne, le dimanche 15 janvier 2012. (AP Photo/Manu Fernandez) (AP)

Il a dit que passer à quelque chose de nouveau est “la chose la plus difficile”.

Barcelone sans Messi est un spectacle que certains supporters n’ont jamais connu après qu’un joueur qui est sans doute le meilleur du monde ait passé 17 ans à jouer pour la première équipe. Certaines personnes s’inquiètent de l’état du club après le départ de Messi, en particulier après avoir vu le départ de Ronaldo du Real Madrid, qui aurait vu 1 million d’utilisateurs des réseaux sociaux le suivre à la Juventus.

“Ce club est plus important que n’importe quelle personne”, a déclaré Messi. “Les gens vont s’y habituer. Ce sera bizarre, mais il y a de très bons joueurs… ce sera facile pour eux.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une chance de revenir en personne pour un “hommage” avec les fans, Messi a répondu qu’il le ferait, mais que ce “ne serait pas la même chose”. Les derniers matchs de Messi pour la Liga se sont déroulés sans fans en raison de protocoles de sécurité pendant la pandémie.

Sachant qu’il devra peut-être affronter Barcelone, Messi a déclaré que cela jouerait son cœur pour le club qu’il finirait par appeler chez lui.

“Il ne fait aucun doute que j’irai dans une équipe qui rivalisera peut-être avec ce club, mais je veux continuer à rivaliser et à gagner”, a déclaré Messi.