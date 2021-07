Messi, en mode total, fait rêver l’Argentine

in

07/04/2021

Le à 19:39 CEST

Leo Messi est déchaîné par les patatales brésiliennes dans lesquelles se dispute la Copa América 2021. Le sien est simplement historique. Il est le joueur du tournoi, devant Neymar Jr.. Sa voracité intimidante et ses statistiques massives mettent en scène l’état de grâce, physique, technique et mental, que le ’10’ traverse dans sa pause en tant que joueur du Barça.

Il y a quatre buts (dont deux manquants) en cinq matchs qui l’ont placé comme le tireur du tournoi, auxquels il faut ajouter quatre passes décisives. Dans le 3-0 contre l’Equateur, en quarts de finale disputés à l’aube de samedi à dimanche, il a participé aux trois buts de son équipe : deux buts, à De Paul déjà Lautaro Martinez, et un coup franc direct converti. Les quatre « Homme du match » que la Conmebol lui a confiés indiquent le rôle déterminant qu’il joue de manière durable, et son empreinte est sur huit des dix cibles argentines jusqu’à présent dans la compétition.

Un but. Deux passes décisives. Plus d’angles de fête du 🔟 🇦🇷 Que demander de plus ? 😍 #VibraElContinente #CopaAmérica pic.twitter.com/ItLjdgyT3f – Copa América (@CopaAmerica) 4 juillet 2021

L’Argentine, avec une équipe à l’entraînement, rêve déjà à voix haute. Il est demi-finaliste, où il a des comptes en suspens avec la Colombie (mardi à mercredi matin, à 03h00 CEST), et a déjà jeté son dévolu sur la grande finale de samedi, à Maracanã. L’euphorie s’est déchaînée, et tout cela grâce au crack des cracks.

Messi n’est plus seulement le mentor d’une équipe de recrues, mais son incidence totalement déséquilibrée a légitimé le travail de Scaloni et ses preuves permanentes. C’est le ’10’ qui a insufflé l’esprit de victoire dans un groupe au bon goût du ballon, qui joue en sachant que l’effort est récompensé car cela Leo résoudre.

LE MESSAGE DE LEO

Dans cette Copa América, il n’est pas nécessaire d’interpréter Messi entre les lignes ou par une communication non verbale, car ce qu’il fait est transparent, accablant et évident. A 34 ans, à peine 34 ans, la star profite de sa maturité footballistique en s’adaptant à un écosystème variable, qui l’oblige à créer chaque jour des automatismes avec de nouveaux partenaires de danse.

Leo est très fort et frais dans ses jambes et sa tête. Ce n’est qu’ainsi que l’on comprend que leurs performances n’ont pas diminué lorsque Scaloni n’arrête pas de changer l’alignement à chaque match : Lautaro Martinez au Kun, de Le Celso au Papou Gomez, de Nico González à Dis Maria ou alors Ange Corréa.

L’Argentine est un ananas dans cette Copa América

Quand Messi est dans un contexte footballistique sans contrepoids internes, généreux dans l’effort collectif (ici des joueurs comme Des murs, Guido Rodriguez ou alors De Paul) et voulant gagner, il continue de faire la différence en montrant pourquoi il est le meilleur de tous. Dans cette Copa América, il le fait par derrière, avec une vision panoramique classique du 10 sud-américain. Sa polyvalence tactique tend vers l’infini.

Le message dans le code Blaugrana est encourageant. Si une équipe est construite pour la saison prochaine avec de la qualité, des poumons, une mentalité collective et une soif de titres, Messi jouera Messi. Que nadie lo dude, porque esta Copa América llega al final de la temporada, no es un espejismo, ni un esfuerzo concentrado que tiene un premio a corto plazo, es la realidad futbolística de esta nueva etapa, quizás la última, del mejor jugador de l’histoire.

ABSOLUMENT CONCENTRÉ

Dans la Copa América de Bolsonaro, du génocide du Covid-19 au Brésil (où le bilan avoisine déjà les 525 000 morts), de l’improvisation, des terrains de jeu inappropriés pour ce tournoi, il y a, au quotidien, des dizaines d’entrées qui pourraient se faire perdre. patience envers qui que ce soit. Par exemple, Tite Oui Neymar Ils ont exprimé leur colère sur le terrain du stade Nilton Santos de Rio, et l’entraîneur brésilien a même été condamné à une amende par la Conmebol.

Rien ni personne ne laisse tomber Leo dans son objectif de remporter enfin son premier titre avec l’Argentine. De son énorme performance en Equateur, il lui reste “un pas de plus” vers la finale en essayant de réduire l’euphorie. Il marche sur la pointe des pieds dans l’arbitrage, sur le terrain et, au lieu de critiquer les autres, il se concentre sur les vertus de son équipe lorsqu’il rappelle que “Nous sommes les seuls à n’avoir jamais cassé la bulle.”

Cette Copa América demande un effort supplémentaire pour Messi à son équipe, qui a regagné son siège, à Ezeiza, dans la zone métropolitaine de Buenos Aires, à l’issue de quelques réunions. “Nous devons nous féliciter pour le travail que fait cette équipe, nous sommes loin de chez nous depuis longtemps, & rdquor;, souvenez-vous du « 10 » dans sa version de capitaine.

Ce ne sont que deux étapes, qui séparent Léo en ce moment de briser, peut-être, son seul tabou, remporter un titre avec son pays. La demi-finale contre la Colombie a un air de revanche. Début juin, lors d’un match de qualification pour Qatar 2022, disputé à Barranquilla, le Scaloni à égalité 2-2, encaissant un dernier but de Miguel Borja en plus, dans un match où les Argentins ont dominé 0-2. C’est, sans aucun doute, le contexte typique qui motive tant Leo, connaissant encore plus à l’avance le rival dans une hypothétique finale, puisque Brésil-Pérou se joue la veille.