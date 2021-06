Messi, en quête de gloire et rompant le charme lors de sa dernière Copa América

13/06/2021 à 21:36 CEST

Véronique Brunati

Ce sera sa sixième participation au plus ancien tournoi de l’équipe nationale. Dans trois d’entre eux, l’équipe a atteint la finale et les a tous perdus. Le capitaine appelle l’unité pour réaliser le rêve de remporter un titre avec l’albiceleste et briser la malédiction des 28 ans sans conquêtes. Lionel Messi tente de remporter un titre avec son équipe nationale depuis 15 ans. Cette histoire d’amour qu’il s’est forgée dans son enfance à Abanderado Grandoli, à Rosario, alors qu’il n’était qu’un enfant qui rêvait de porter le bleu et le blanc, est aussi une histoire inachevée, dont Leo a persisté à changer la fin.

Avant que Messi soit Messi, le meilleur du monde, il se donnait pleinement à son équipe, dans un sacré pacte, quand il a rejeté l’offre d’Iñaqui Sáez de porter le maillot de l’équipe de jeunes d’Espagne. Ce qu’il ne savait pas alors, c’est que son chemin vers la gloire serait semé d’obstacles et de frustrations. De souffrance et de résilience.

Messi disputera sa sixième Copa América et battra un autre record : deviendra le footballeur argentin qui a disputé le tournoi le plus de fois. Mais s’il joue les sept matchs, il atteindra 34 et brisera celui du Chilien Sergio Levingston ; une marque qui n’a pas rompu depuis des décennies. Un autre exemple de son obsession d’obtenir le titre convoité et de briser la malédiction de 28 ans que le céleste et blanc a été sans couronnement de champion. Lors de ses 27 matchs dans la compétition, il a marqué 9 buts et ajouté 70 pour cent des points (16 gagnés, 8 à égalité, 3 perdus), mais il n’a pas encore réussi à soulever la coupe du champion.

Des moments très compliqués

Messi ne pouvait pas jusqu’à présent briser la malédiction. Lors de sa première participation, avec une équipe pleine de stars telles que Riquelme, Tevez, Milito, Crespo, Verón, Aimar, il est tombé en finale, battu par le Brésil. En 2011, en Argentine, il a vécu l’un des moments les plus tristes de sa carrière : après la défaite contre l’Uruguay en quarts de finale, il est parti sifflé autour du stade. Mais encore, il s’est relevé et a essayé de se venger. Mais encore une fois, la chance n’était pas de son côté. Au Chili, c’était sa première compétition en tant que capitaine. Mais l’équipe a perdu aux tirs au but en finale. Il a été choisi le meilleur du tournoi, mais il n’a pas retiré le prix. L’année suivante, aux États-Unis 2016, il a de nouveau vécu le karma. Ce fut une expérience tellement traumatisante pour lui qu’il a démissionné de l’équipe nationale. “C’est fini pour moi”, a-t-il déclaré entre les larmes ce soir-là dans le New Jersey lors d’une compétition dans laquelle il a pris la première place à Gabriel Batistuta en tant que meilleur buteur de l’équipe nationale. Mais ce n’était pas l’important, mais la douleur qui l’a fait rater son tir et de ne pas pouvoir aider son équipe à être si proche de la gloire.

Quelques mois plus tard, avec le soutien de ses proches, il exprimait ses regrets et doublait une nouvelle fois son engagement envers les bleus et blancs : « Je ne voulais faire de mal à personne. Je voulais juste aider, comme j’ai toujours essayé de le faire. Après avoir perdu cette finale, beaucoup de choses m’ont traversé la tête. Perdre, s’écarter : ce furent deux moments très difficiles. Mais j’ai tout de suite réalisé que j’aimais mon pays, mon peuple et cette chemise.. Je remercie encore une fois tous mes gens, les proches et tous les autres qui m’ont soutenu alors et maintenant & rdquor;, a-t-il déclaré à son retour pour mener son équipe à se qualifier pour la Coupe du monde en Russie.

Lors de la Copa América 2019 au Brésil, il a décroché la troisième place, mais n’est même pas allé la chercher, furieux de se sentir blessé par l’arbitrage et par la Conmebol, après avoir reçu le carton rouge injustement pour une lutte avec Gary Medel. “J’échangerais les Ballons d’Or contre un titre avec l’équipe nationale. Et je ne le dis pas parce qu’ils n’ont aucune valeur, non, mais parce que les récompenses collectives seront toujours en avance sur les individuelles. J’ai beaucoup gagné avec Barcelone et ma motivation a toujours été la même : gagner à nouveau& rdquor;, a-t-il dit non pas une fois, mais plusieurs fois. Autant que son rêve têtu qu’il n’abandonne pas.

Le moment de vérité

Messi doit briser la malédiction. Le changement de lieu n’augure rien de bon. La Coupe qui devait se dérouler en Argentine a été transférée au Brésil en raison de la pandémie. Et là, la ‘canarinha’ gagnait à chaque fois qu’elle organisait le tournoi : 1922, 1949, 1989 et 2019. L’équipe argentine sera dans le groupe A et fera ses débuts ce lundi contre le Chili. En phase de groupes, il se déplacera entre Rio de Janeiro, Brasilia et Cuiabá. Les « 10 » savent qu’ils ont besoin de soutien pour briser la mauvaise séquence et ont lancé un appel public : “La sélection appartient à tout le monde. Nous devons tous tirer du même côté pour toujours essayer d’atteindre le maximum, que le maximum est de soulever la Coupe du monde, l’America Cup. Et c’est le travail de chacun, le fan et le journalisme doivent aussi les accompagner”, a-t-il déclaré à ‘Diario Olé’.

Le capitaine argentin veut rompre le charme. A 34 ans, il est possible qu’il n’y ait plus de prochaine occasion de remporter la Copa América puisqu’elle se jouera à nouveau en 2024. Diego Maradona et Pelé n’ont pas pu le conquérir. Juan Villoro a écrit à son sujet : « Lorsqu’un enfant concourt pour un vélo, il est capable de beaucoup de choses. Quand un homme joue comme le garçon qui concourt pour le vélo, c’est le meilleur footballeur du monde& rdquor ;. Messi rêve comme ce garçon qui a joué au football pour un vélo. Le prix a été reporté de 15 ans. Le moment est venu de se venger.