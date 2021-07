Messi enterre l’étiquette « poitrine froide » et les mauvais souvenirs

07/11/2021

Le à 13:31 CEST

Et, finalement, il a été donné. Messi a remporté son premier titre avec l’équipe nationale argentine et a terminé avec le 28 ans de sécheresse du football dans votre pays. Avec la malédiction. Le capitaine de l’albiceleste a porté la Copa América dans le ciel de Maracaná après une finale très éprouvante contre le Brésil, dans laquelle le ’10’ a montré qu’être le meilleur joueur du monde n’est pas incompatible avec se battre bec et ongles, descendre dans le boue, expulser une fois pour toutes cette « poitrine froide & rdquor; que certains ont osé le placer après les déboires avec leur équipe nationale.

Dans l’image de Leo tombant à genoux sur l’herbe et pleurant avant d’être atteint et tenu par ses compagnons, pratiquement plus heureux pour leur chef que pour le succès obtenu, tous les sentiments éprouvés dans un passé récent se sont condensés, ce qui s’est amusé en lui rappelant que le football, ce sport merveilleux qui lui a procuré d’innombrables joies, ça peut aussi être très cruel. Cette fois, les larmes de Léo n’étaient pas tristes, mais de joie. Les expériences douloureuses endurées donnaient une valeur inestimable à un trophée qui animait tout un pays.

Tout a commencé en 2007. Dans sa deuxième “grande” compétition avec l’absolu, Messi s’est consolidé dans l’équipe et a montré pourquoi à Barcelone on parlait de lui : il a marqué, aidé et, au-delà des chiffres, il a brillé face à générateur de jeu insatiable qui au fil des ans s’est grandement améliorée. L’Argentine a atteint la finale de la Copa América et, à l’âge de 20 ans et avec le numéro ’18’, a eu la première occasion de remporter un trophée avec l’Argentine. Le Brésil, dans le match décisif, lui a « lancé » un message aussi lacérant que préventif. La ‘canarinha’ a battu son éternelle rivale sans pitié (3-0). Il n’y a eu aucune discussion. Le triomphe de la ‘seleçao’ était indéniable.

Après deux éliminations en quarts de finale de la Coupe du monde (2010) et de la Copa América (2011), l’Argentine s’est de nouveau présentée en finale, celui de la coupe du monde au Brésil. Ce fut une occasion historique, au meilleur endroit possible, de broder la troisième étoile sur la chemise, mais un but de Mario Götze en prolongation a transformé le rêve de Messi, Alejandro Sabella et leur équipe en cauchemar. De nombreux fidèles de l’albiceleste continuent sans oublier que Gonzalo Higuaín n’a pas matérialisé la passe involontaire et erratique de Bastian Schweinsteiger. Par signification, c’est encore le La déception la plus importante de Leo avec sa sélection. Le Ballon d’Or du tournoi qu’il a reçu ne ressemblait à rien.

C’est ainsi que Messi a annoncé sa retraite de l’équipe nationale | sport

Quand il semblait que les choses ne pouvaient pas empirer, ils sont arrivés les deux défaites consécutives aux tirs au but contre le Chili. En 2015 et 2016 – ils ont été organisés les années suivantes par l’édition du centenaire-, les lancers de onze mètres ont empêché l’albiceleste, de marquer un seul but contre les “rouges” en 240 minutes, d’accéder au trône de leur continent. Le « 10 » a raté son tir au deuxième tour et après le match, il a tenu des propos historiques : « Pour moi, la sélection est terminée. J’ai déjà beaucoup essayé, ça me fait mal de ne pas être champion avec l’Argentine. Je pars sans réussir. C’est incroyable, mais cela ne nous est pas donné. Aujourd’hui, les pénalités nous sont arrivées encore et encore. Il y a quatre finales que j’ai dû perdre, trois d’affilée. La vérité est que c’est dommage, mais ça doit être comme ça & rdquor ;.

Messi a cependant rectifié le tir. Il a pris la décision de revenir, ce qui cinq ans plus tard a pris tout son sens. Agenouillée sur l’herbe du Maracana, entre des larmes extrêmes et « inexplicables & rdquor; bonheur, Leo a expulsé les mauvais souvenirs. Et il a prouvé, comme on disait à Barcelone lors de la glorieuse étape de Pep Guardiola, que le football rend toujours ce que l’on lui donne.