Messi envoie un message après avoir égalé le record d’apparition de Mascherano

Lionel Messi a envoyé un message aux supporters après avoir égalé Javier Mascherano pour des apparitions historiques en Argentine. Le capitaine barcelonais a remporté sa 147e sélection lundi lors d’une victoire 1-0 contre le Paraguay en Copa America.

147 – Lionel Messi a disputé 147 matches avec l’Argentine (y compris le match de ce soir contre le Paraguay) ; le plus commun de tous les joueurs de l’histoire de l’équipe aux côtés de Javier Mascherano. Unique. pic.twitter.com/e6ldcay5iD – OptaJoao (@OptaJoao) 22 juin 2021

Le joueur de 33 ans s’est rendu sur les réseaux sociaux après la victoire pour faire part de ses réflexions sur l’atteinte d’un autre jalon mémorable de sa carrière. Il a écrit : « Une autre victoire importante pour continuer à grandir. Je suis fier d’avoir pu porter la chemise bleu ciel et blanc autant de fois que mon ami Masche, que j’aime beaucoup et que j’ai toujours respecté et admiré.

Mascherano, typiquement, n’a pas tardé à féliciter son vieil ami et ancien coéquipier d’avoir égalé son record.

Il a écrit sur Instagram : « Félicitations Leo pour avoir atteint le record d’apparitions pour l’Argentine. Personne mieux que vous pour continuer à faire grandir la légende et être le joueur avec le plus d’apparitions dans notre équipe nationale. Félicitations à toute l’équipe pour la victoire et bien d’autres !

La victoire de lundi était suffisante pour envoyer l’Argentine en toute sécurité jusqu’aux quarts de finale de la Copa America. L’Albiceleste dispute un dernier match de groupe dans une semaine contre la Bolivie et n’a besoin que d’un point pour terminer dans les deux premiers.