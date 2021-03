« Messi est le footballeur qui me rappelle le plus »

10/03/2021 à 20:45 CET

Alberto Teruel

Gheorghe Hagi, baptisé par Gaspar Rosety comme « Le Maradona des Carpates » Il est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur roumain de l’histoire. On se souvient du milieu de terrain pour son passage en Liga, où il a porté les couleurs du Barça et de Madrid pendant quatre saisons, deux pour chaque équipe.

De sa Roumanie natale, Gica est apparue devant les microphones de Radio Marca dans l’émission A Diario pour passer en revue l’actualité sportive. Tout au long de l’interview, il a parlé de Messi, Cruyff et de la situation que traversent ses anciens clubs.

A propos de Leo Messi

Tout au long de sa carrière de footballeur, Gheorghe Hagi nous a donné un aperçu d’une véritable star mondiale du milieu de terrain. Sa quantité incontestable l’a amené à être surnommé «Le Maradona des Carpates», et dans l’interview, il a osé se comparer à un footballeur actuel. « Le joueur qui me rappelle le plus moi-même est Leo Messi. Il est plus un buteur mais nous partageons de nombreuses caractéristiques. Un gaucher rapide, une bonne technique à la tête et aux jambes, une bonne technique … Je suis plutôt numéro 10 et j’ai marqué des buts, mais il aime bien plus. «

Sur son expérience avec Cruyff

Lors de la Coupe du monde 1994 aux États-Unis, Gica a reçu un appel dont elle se souviendra toute sa vie. De l’autre côté de la ligne se trouvait Johan Cruyff, alors entraîneur du FC Barcelone. « Cruyff est l’idole de ma vie. En tant que joueur et en tant qu’entraîneur, il est spécial pour moi à cause de sa façon de voir le football. Il m’a appelé pour aller au Barça et j’étais à la Coupe du monde en Amérique, je n’y ai pas pensé une minute. Je n’ai pas joué autant que je le voulais, mais j’ai beaucoup appris de lui. J’ai appris ce que signifie le football, dominer et rythmer l’intensité du jeu, contrôler ce qui se passe sur le terrain. En tant qu’entraîneur, il était un phénomène. «

Sur la situation de leurs anciennes équipes

Tous les footballeurs ne peuvent pas se vanter d’avoir porté les couleurs du Barça et du Real Madrid, et Hagi en fait partie. «Cela s’appelle le destin. C’est mon truc, c’est ce qui s’est passé et c’est d’en être fier. J’ai joué dans les deux meilleurs clubs du monde, qui ont façonné ma personne et la mentalité que j’ai implantée dans le club que j’ai fondé en Roumanie, ce jeu « .

Enfin, le milieu de terrain roumain a évoqué la mauvaise situation que traversent ses anciennes équipes. «Avec les équipes de football, cela se passe comme avec les gens, nous nous levons le matin et nous ne sommes pas les meilleurs tous les jours. Les périodes de forme basse sont normales, tout comme celles de 300%. En tout cas, les deux serrent Atleti« .