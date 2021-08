in

13/08/2021 à 18:11 CEST

David Luiz a terminé son séjour avec Arsenal cet été. Et à ce jour, il ne sait pas où il poursuivra sa carrière sportive. Ce sur quoi il est clair, c’est qu’à 34 ans, il veut continuer dans l’élite et se battre pour les titres.

Malgré cette pause dans sa trajectoire, le footballeur ne reste pas inconscient de l’actualité sur la scène internationale. Ni à la sortie de Messi, qui a monopolisé les couvertures de tous les médias la semaine dernière. En effet, le footballeur a reçu une offre d’un club français, mais pas assez tentante pour laisser sa vie au Brésil : “Messi est un cauchemar, il vaut mieux ne pas jouer contre lui & rdquor;a expliqué le footballeur dans une interview au Daily Mail. David Luiz en a souffert lorsqu’il jouait pour le Paris Saint Germain.

Le footballeur continue sans décider de son sort

Le défenseur brésilien a vécu huit saisons en Premier League. Mais après quelques années à porter ‘gunner’, il a quitté le club : “Nous avons tous les deux décidé de nous séparer. Je suis venu pendant deux ans et le but était de gagner quelque chose, ce que j’ai fait “, il prétendait. “Maintenant, je pense que le club a un projet à long terme différent. Ils ont des idées différentes. Mon idée c’est de gagner, gagner, gagner le plus vite possible”il ajouta.

Cependant, il n’exclut pas de revenir à la compétition anglaise : “Ce sera comme avant, un club avec de l’ambition. Les offres jusqu’à présent n’ont pas touché mon cœur. Je veux rester à un niveau élevé. C’est peut-être en Premier League. Je travaille tous les jours. Je veux de la pression, me battre pour les titres », a-t-il craqué.Je veux ce sentiment de devoir gagner chaque semaine. C’est pourquoi j’ai toujours joué au football et c’est pourquoi je continue à jouer. Je veux me sentir vivant“, il a fini.