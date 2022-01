Messi est un doute pour Lyon, malgré un avis négatif

01/07/2022

Le à 19:20 CET

Bien qu’ayant été testé négatif pour le coronavirus et guéri de la maladie, Léo Messi Il est douteux pour le match de dimanche contre l’Olympique de Lyon et Il ne s’est pas entraîné ce vendredi avec le reste de l’effectif du Paris Saint-Germain. Cependant, l’Argentin a a fait un travail individuel dans le but de se mettre au diapason, cela ne serait donc pas exclu pour leur match contre l’Olympique de Lyon, alors que ‘L’Équipe’ avance.

Mercredi, le Rosario a débarqué en France après avoir passé plusieurs jours en isolement en raison du positif qu’il a donné à Noël. Messi, Quoi raté le match de Coupe de France de lundi dernier contre Vannes toujours en Argentine, sa participation au match contre Lyon n’est pas garantie. Dans ce sens, Pochettino Il ne vous forcera pas et ne vous convoquera que si vous êtes parfaitement préparé physiquement.

En fait, pendant sa quarantaine Messi n’a pas pu suivre le programme individuel à la lettre établi par l’équipe durant la saison de Noël et, compte tenu de son programme de janvier avec un possible retour en Amérique du Sud par la fenêtre de la FIFA, le staff technique français ne prendra pas le moindre risque avec lui.