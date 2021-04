« Messi est un grand capitaine dans l’intimité »

01/04/2021 à 19:31 CEST

Alberto Teruel

Nicolás Tagliafico a offert un bon niveau dans le couloir gauche de l’Ajax lors des dernières saisons. Son bon travail défensif l’a conduit à être dans l’orbite du Barça et l’a catapulté vers l’équipe argentine, où il coïncide avec Leo Messi. Dans une interview avec le programme TyC Sports High Pressure, il a évoqué le rôle joué par la star argentine en tant que capitaine de l’Albiceleste.

Nicolás Tagliafico met en évidence les compétences de leadership de Leo Messi, malgré sa timidité. « Il a un peu de tout. Nous savons qu’il ne s’agit pas de beaucoup parler, mais Dans l’intimité, c’est un grand capitaine, il nous aide beaucoup. Évidemment, leur présence a un impact important au sein du groupe. Je le vois comme une personne beaucoup plus mature, complète, qui aujourd’hui pense plus à l’équipe qu’à lui-même. Il pense plus à ce qu’il peut nous apporter qu’à ce que nous pouvons lui apporter. C’est un excellent exemple en tant que capitaine. «

Comme Messi, Tagliafico estime que l’équipe argentine doit poursuivre un objectif prioritaire. « Gagner la Copa América serait ce qu’il y a de mieux, cela reviendrait à remettre l’Argentine au premier plan », a expliqué l’ailier, qui est conscient de la complexité de l’exploit. « Nous allons vouloir la gagner, le Brésil va vouloir la gagner. Évidemment, ce n’est pas facile, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie, que nous faisons très bien les choses. Nous travaillons pour cela, pour atteindre les objectifs. Vous devez y aller lentement. «

En tant que représentant de l’Albiceleste, l’arrière latéral considère que son obligation est de laisser sa peau remplir l’objectif, sans toutefois perdre son calme. « Celui qui n’a pas de pression pour gagner ne sait pas ce que c’est. En tant qu’Argentine, vous avez la pression d’être candidat et de le gagner. Si la pression nous ronge, nous allons faire pire que ce que nous imaginons. Nous devons être calmes, savoir que nous voulons le meilleur pour l’équipe nationale. Les gens le savent, nous formons une équipe pour la rendre aussi compétitive que possible. «

Enfin, il a également évoqué le rôle qu’il joue à l’Ajax. Bien qu’il ait déclaré que c’était « un club avec beaucoup d’histoire », il n’a pas caché son désir de s’aventurer dans une autre équipe plus compétitive. « Je suis dans un grand en Europe. Peut-être que la ligue n’est pas aussi compétitive que je le souhaiterais, mais j’ai encore le temps d’aller plus loin. Maintenant je suis calme à Amsterdam, mais si le club accepte, c’est le bienvenu. «