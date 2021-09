“Messi est un leader qui donne l’exemple”

17/09/2021 à 11h48 CEST

L’arrivée de Leo Messi a révolutionné le PSG. Ander Herrera, dans une interview pour ‘El Larguero’, a parlé de la signature de la star argentine en même temps qu’il a passé en revue les nouvelles de l’équipe parisienne.

Le footballeur espagnol a souligné le leadership de l’ex-azulgrana, expliquant l’implication qu’il a à l’entraînement et dans la vie quotidienne du club : “Dans le football, il existe des types de leadership. Il y a un mot, un capitaine qui encourage et puis il y a des dirigeants qui donnent l’exemple. c’est léo. Quand il arrive à Paris et qu’il est le premier à être dans le gymnase, quand il ne prend pas la ronde comme une blague c’est un exemple de leader. one Avec ce degré d’implication, il infecte : « Voyant que le numéro un ne prend rien de drôle fait dire au plus jeune : ‘Si le numéro un est comme ça, nous devons le suivre“.

A su vez, también ha querido expresar lo que sintió al verlo con la camiseta de su club, el PSG, afirmando que, aunque se había especulado su llegada, no se lo esperaba: “Durante dos o tres meses con los argentinos siempre hablábamos de la possibilité. J’étais très surpris. Tous ceux d’entre nous qui ont vu l’évolution de Messi ont eu du mal à le voir avec un autre maillot comme avec Sergio Ramos “.” Nous l’apprécions beaucoup même s’ils ne nous le transmettent pas “

Ander a également évoqué la compréhension du nouveau trident de rêve de l’équipe parisienne : “Vous voyez qu’ils se cherchent et s’apprécient beaucoup. Ceux d’entre nous qui sont autour l’apprécient beaucoup même s’ils ne nous le transmettent pas. Hier, les trois ont coïncidé, mais pour être le premier jour et malgré l’égalité, nous sommes optimistes. Je vois Messi, Neymar et Mbappé très impliqués lorsqu’il s’agit d’enfiler leur combinaison. Que le numéro un mondial fasse ça qui t’inspire.”

Le footballeur basque ne vient pas de débuter dans le football, et c’est pourquoi son avis est toujours entendu : “Je leur ai dit de ne pas dormir, mais c’est trop long. Si je suis le meilleur buteur de la mauvaise équipe, ce sera”.

“Mbappé m’avait déjà dit qu’il restait”

Herrera a également parlé de Mbappé, dont il a déjà déclaré qu’il restait deux semaines avant la fin du marché : « J’ai eu l’intuition qu’il allait rester. Ce que le club nous avait toujours dit, c’est que Mbappé était rester. Je lui ai demandé deux semaines avant la fermeture du marché et il m’a répondu : « moi ici, moi là ». Tout ce qu’il a vu avec la presse ne l’a pas marié avec ce qui se passait ici. Ce qui se passe cette saison peut affecter le maintien de Mbappé”