“Messi est une bête qui peut vraiment déséquilibrer le jeu”

07/07/2021 à 20:28 CEST

.

Le défenseur brésilien Marquinhos Il a affirmé ce mercredi que la finale de la Copa América entre le Brésil et l’Argentine, qui se jouera samedi prochain au stade Maracana de Rio de Janeiro, sera comme “une guerre” ou “un combat de boxe” dans lequel celui qui est mieux va gagner.

“C’est l’un des matchs que tout le monde veut jouer, un gros match, surtout dans le cas d’une finale et d’un classique avec l’Argentine. C’est pourquoi nous sommes très anxieux et impatients d’agir”, a déclaré le défenseur français du PSG lors d’une conférence de presse. conférence de presse.

“Ce sera un match de boxe, avec nous qui attaquons et passons de bons moments, mais aussi eux. Celui qui fait la moindre erreur gagnera. Ce sera quelque chose qui sera défini dans les détails et c’est pourquoi nous devons être prêts pour les bons et les difficiles”, a-t-il ajouté.

Marquinhos Il a déclaré que le Brésil analyse les forces de l’Argentine pour trouver des stratégies pour les neutraliser ainsi que les plus faibles pour les exploiter, car les aspects mentaux et stratégiques seront plus importants que les individualités en finale. Il a ajouté qu’il sera difficile pour le Brésil ou l’Argentine de maintenir leur domination pendant les 90 minutes du match et que les deux vont très probablement dominer et attaquer à tour de rôle.

Le Brésilien fait référence Lionel Messi comme “une bête qui peut vraiment déséquilibrer le jeu”, mais a précisé que le Brésil doit être prudent non seulement avec lui, mais avec tous les autres joueurs argentins.

“Nous avons beaucoup de respect et d’admiration pour Messi, mais nous allons mettre cette admiration de côté parce que nous défendrons ce qui nous appartient. Ce sera une guerre et celui qui sera le plus fort gagnera. Autant nous aimons ce joueur et son talent, nous défendrons nos intérêts », a-t-il déclaré.

“L’Argentine joue vraiment très bien et ils sont concentrés. Nous allons analyser l’adversaire pour neutraliser ses forces. Messi est l’une des forces de l’Argentine et notre mission sera de lui rendre le jeu difficile. On sait que c’est difficile pour un défenseur de faire ça mais il est possible de mettre en place un système défensif qui permet d’annuler au maximum ses actions, non seulement celles de Messi, mais celles de toute l’Argentine. Nous ne pouvons pas penser uniquement à Messi”, a-t-il déclaré.

Il a assuré qu’il comprend quand la presse et les fans disent que Messi Il mérite de remporter le titre en raison de son histoire avec l’équipe argentine mais, à son avis, tous ceux qui sont sur le terrain en finale méritent le titre.

“Je suis sûr que tous ceux qui seront sur le terrain méritent le titre. Ils se sont tous battus et ont travaillé. Nous avons passé 46 jours isolés et coincés dans une bulle de santé sans voir nos enfants et nos familles, et cela nous rend dignes de ce titre », a-t-il déclaré.

“Celui qui est meilleur remportera le titre et j’espère que ce sera le Brésil car, tout comme l’Argentine a Messi, nous avons Neymar qui mérite également le titre car il a raté la dernière Copa América et il veut vraiment gagner celle-ci”, a-t-il déclaré. , rappelant que la star de l’équipe brésilienne s’est blessée à la veille du tournoi que Canarinha a remporté à domicile en 2019.

Le défenseur a rappelé qu’il avait de grands amis dans l’équipe nationale argentine, principalement ses coéquipiers de club, mais a précisé que, quelle que soit cette relation, en finale, ils seront des adversaires et chacun cherchera son but. “La finale sera un grand match et j’invite tout le monde à le voir, car il aura beaucoup d’émotions et de grands joueurs sur le terrain des deux équipes, pas seulement Messi et Neymar”, a-t-il déclaré.

Pour Marquinhos, un Brésil-Argentine est bien plus qu’un match de football. “Depuis que je suis enfant, c’était le jeu que je rêvais de voir à la télévision et celui auquel je voulais jouer un jour. Cela montre ce que signifie un Brésil-Argentine, notamment à cause de son histoire et des joueurs qui en ont été les protagonistes. , comme Pelé, Zico, Ronaldo et Rivaldo pour le Brésil, ou Maradona et Messi pour l’Argentin”, a-t-il déclaré.