Messi et Agüero, fiers d’avoir repris le classique

19/06/2021

Act à 12:14 CEST

L’Argentine a battu l’Uruguay lors du deuxième match des deux en Copa América par 1 but à 0, dans le classique des équipes de football sud-américaines. L’albiceleste, commandé par les Catalans Leo Messi et Sergio le ‘Kun’ Agüero (bien que ce dernier n’ait pas joué), avait l’affichage du ’10’, qui une fois de plus a ébloui le monde avec ses dribbles et ses jeux.

le but de Guido Rodriguez c’était suffisant et définitif. A la fin du match, il y avait beaucoup de membres de la discipline argentine qui ont posté des messages de bonheur sur leurs réseaux mais, surtout, ceux de Messi et le ‘Kun’, qui étaient très satisfaits du résultat.

“Allons-y, bordel ! C’était important de gagner aujourd’hui. Cela nous rassurera pour la suite, qui va continuer d’être difficile”, a écrit Leo accompagnant une photo avec Joaquín Correa, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Ángel di María et Nico Otamendi dans le bain de récupération après l’accident.

Le ‘Kun’, de son côté, a choisi Twitter pour s’exprimer. Avec un message plus court, et avec une photo de la célébration du but sur la pelouse du stade national Mané Brasilia

“Victoire importante ! Continuons de grandir. Allez l’Argentine !!”a-t-il déclaré, accompagnant le hashtag de la Copa América.