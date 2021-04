« Messi et Cristiano Ronaldo sont meilleurs que moi »

04/03/2021 à 12:34 CEST

Kylian Mbappé la marguerite n’enlève toujours pas ses feuilles quant à son avenir. Et, bien que cela ne soit pas clarifié, l’attaquant du PSG garde un ton d’humilité en parlant de sa cache. Cela a été exprimé dans des déclarations à RMC Sport, où il a déclaré ouvertement qu’il se considérait clairement inférieur à Messi et Cristiano Ronaldo. « Ils sont meilleurs que moi »a déclaré la jeune star, qui a également expliqué comment il s’améliorait mentalement à chaque match.

«Chaque fois que je sors sur un terrain, je me dis toujours que je suis le meilleur et pourtant J’ai joué sur des terrains où se trouvaient Messi et Cristiano. Ce sont de meilleurs joueurs que moi, ils ont un milliard de choses de plus que moi « a déclaré l’attaquant du PSG. Plus tard, cependant, Mbappé a précisé que cette opinion n’était pas incompatible avec le fait de se sentir mieux à l’intérieur. « Mais dans ma tête, je me dis toujours que je suis le meilleur parce que de cette façon vous ne fixez pas de limites et essayez de donner le meilleur de vous-même. Bien sûr, parfois les gens ne le comprennent pas parce que je pense qu’il y a peut-être aussi cette barrière qui se crée en relation avec ce sujet, où l’ego n’est pas vraiment expliqué, a-t-il expliqué.

«Pour les gens, l’ego n’est tout simplement pas de donner une pénalité à un ami, d’avoir un meilleur salaire que le joueur de l’équipe rivale. Ce n’est pas seulement cela, c’est aussi dans la préparation. C’est quelque chose de personnel, se surpasser, cela va bien au-delà de ce truc superficiel de dire «moi, moi, moi, moi». Mais je pense qu’il y a beaucoup à dire à ce sujet, a-t-il ajouté.

En revanche, Mbappé a évoqué la possibilité de remporter la Ligue des champions après avoir éliminé le Barça. «La Ligue des champions est une chose très importante. Si je gagne, j’aurai beaucoup d’émotions, comme pour la Coupe du monde. Le Champions, au niveau du club, est le meilleur & rdquor ;, a-t-il dit.