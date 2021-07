Messi et Cristiano sont toujours avec nous

12/07/2021 à 12:12 CEST

Diego Martinez

Il y avait une ruée pour changer de dirigeants. La planète football s’est chargée d’annoncer le relais, d’élever Mbappé et Haaland comme les deux nouveaux référents du football mondial. Mais les quatre dernières semaines ont remis tout le monde à sa place. Le temps, celui qui a poussé les gourous vers le changement, s’est arrêté pour entériner le crédit des deux de toujours.

Messi et Cristiano nous montreront le chemin pendant qu’ils continueront sur le green. Ni les 34 ans de l’un ni les 36 ans de l’autre ne sont des raisons suffisantes pour penser le contraire. Et par exemple, il suffit de regarder le tableau des buteurs des deux compétitions par équipes nationales les plus importantes en 2021. Personne n’a marqué plus de buts que l’Argentin en Copa América (4) et le Portugais a remporté le Soulier d’Or en Eurocup avec 5 buts en seulement 4 matchs.

Pendant que les deux colosses se débattaient, leurs deux successeurs supposés (qui le seront) sont restés à zéro. Mbappé, appelé à être la grande star de l’Eurocup, n’a même pas pu sortir son compte de buteur ; Haaland, bien que chargé de jouer pour une équipe mineure, a regardé le tournoi à la télévision. Ils sont le présent et l’avenir du football. Mais, pour être le miroir que les petits devraient regarder, il manque encore.

Combien? Je dirais cela, au moins, jusqu’à la conclusion de la Coupe du monde au Qatar. Ce sera la dernière balle de Cristiano Ronaldo et Messi, deux stars qui n’ont pas levé la Coupe du monde et que, comme on pouvait s’y attendre, ils ne seront pas avec leurs équipes nationales à la Coupe du monde 2026.

Il ne reste que 16 mois pour la première à Doha. Au cours d’une saison et demie au cours de laquelle CR7 et Leo recommenceront à se battre dans deux des meilleures ligues du monde. Ils sont toujours avec nous, même s’il n’y avait probablement pas besoin de s’en souvenir. Que personne ne soit pressé d’annoncer le soulagement.