Messi et l’Argentine concèdent un match nul contre la Colombie en éliminatoires de la Coupe du monde

Lionel Messi a joué les 90 minutes alors que l’Argentine a survécu à un match difficile contre la Colombie pour rester invaincue lors de sa campagne de qualification pour la Coupe du monde, mais un match nul 2-2 n’est guère ce que l’Albiceleste considérerait comme un bon résultat après un brillant début.

L’Argentine a explosé hors des portes avec deux buts dans les 10 premières minutes, le premier de Romero avant que Leandro Paredes ne marque un excellent but en solo pour apparemment mettre fin à la procédure avant qu’elle ne commence.

Mais cette équipe colombienne est talentueuse et pleine de stars internationales, avec des joueurs puissants et rapides. Et les hôtes ont mis la pression à la fin de la première mi-temps et ont complètement dominé la seconde, et l’Argentine est passée à cinq en arrière et a essayé de défendre sa vie.

Messi a été plutôt silencieux tout au long du match mais a eu une bonne chance sur un coup franc en seconde période, mais David Ospina a réalisé un excellent arrêt. Après que Luis Muriel ait marqué un penalty pour ramener la Colombie dans le match, le plus gros moment est survenu à cinq minutes de la fin lorsque Messi s’est retrouvé en excellente position à seulement 12 mètres du but, mais il a tiré directement sur Ospina.

Incapable de tuer le match, l’Argentine a payé à la 93e minute lorsque Miguel Borja a sauté plus haut que quiconque et a dirigé un centre de la droite.

Cela fait deux nuls de suite contre le Chili et la Colombie, deux des adversaires les plus coriaces des éliminatoires, mais l’Argentine sera déçue avec seulement deux points au lieu de six. Ils sont toujours invaincus et à la deuxième place, mais leur incapacité à terminer les matchs et leurs problèmes défensifs sont une préoccupation pour la Copa América qui débute ce week-end au Brésil.