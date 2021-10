Messi et le reste des internationaux sud-américains manquent PSG-Angers

15/10/2021

Act à 12:18 CEST

La dispute hier matin des derniers matchs de Conmebol pour le classement de la Qatar Coupe du monde 2022 faire quoi Mauricio Pochettino je ne peux pas compter sur un partie importante de votre personnel pour le match que le PSG ce soir à 21h00 devant lui Angers, quatrième classé de la compétition.

Le club a annoncé l’appel pour le match et L’entraîneur argentin perd Marquinhos, Leandro Paredes, Ángel Di María, Neymar Jr. et Leo Messi pour le duel. De plus, Keylor Navas a dû être remplacé en raison d’une blessure lors du match entre le Costa Rica et les États-Unis, et il sera également absent.

A côté de toutes ces absences, il y a aussi celles de Layvin Kurzawa et de Sergio Ramos, après que le club a publié une déclaration au cours des dernières heures dans laquelle il est signalé que la centrale « continuera la formation individualisée sous le contrôle du personnel médical et la performance au cours d’autres 10 jours dans le but de revenir à l’entraînement collectif. »

Ainsi, la responsabilité dans attaque sera placé dans un Kylian Mbappé qu’est-ce que l’équipe devra tirer pour essayer d’obtenir le neuvième victoire dans le championnat national.

Juan Bernat revient après plus d’un an d’absence en raison d’une blessure

La bonne nouvelle de l’appel est le retour de Juan Bernat à une liste, après qu’en septembre de l’année dernière il eut subi une blessure grave au genou qui l’a tenu éloigné des terrains de jeu pendant tout ce temps. « Il s’entraîne avec le groupe depuis 15 jours et il s’entraine bien », a admis Pochettino en conférence de presse avant le match.