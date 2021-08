Messi et Mbappé font déjà des bêtises au PSG

in

17/08/2021

Le à 15:15 CEST

En attendant de savoir ce qu’il adviendra de l’avenir de Kylian Mbappé, l’attaquant français et Leo Messi montrent déjà leur bonne alchimie à l’entraînement. Le compte officiel du PSG a mis en ligne plusieurs vidéos de l’équipe s’exerçant dans la cité sportive et l’une d’entre elles a montré la compréhension de Mbappé et Messi dans un exercice de deux contre deux.

Dans une activité de mini-matchs de deux contre deux, Mbappé et Messi devaient aller de pair. Sur les photos on dirait c’est l’exazulgrana qui commence le jeu et après quelques feintes laisse le ballon à l’attaquant français, qui est impitoyable à la fin.

Pour le PSG, L’arrivée de Messi est un “As” dans sa manche dans la tentative que l’attaquant finit par renouveler. A ce jour, Mbappé ne souhaite toujours pas prolonger son contrat. Sinon, tout indique qu’il ira au Real Madrid gratuitement la saison prochaine. Malgré tout, à Madrid, ils continuent de croire que le bélier pourra arriver dans les prochains jours, après le paiement d’un montant supérieur à 100 millions d’euros.

De son côté, Leo Messi continue de tirer et en France, ils spéculent que ses débuts pourraient avoir lieu le 29 août lors d’un match de championnat contre Reims. Cependant, il faudra voir si celui-ci ne se précipite pas et il se produit déjà ce week-end contre Brest.