Messi et Neymar, dans le onze le plus précieux d’Amérique latine

11/07/2021

Le à 22:18 CET

Les attaquants du PSG, Leo Messi et Neymar, avec 80 et 100 millions d’euros de prix de marché, apparaissent aujourd’hui dans le onze latino-américain le plus précieux. Tous deux composent un trident de luxe dans lequel Lautaro Martínez, d’une valeur de 80 millions d’euros supplémentaires, occupe le centre de l’attaque et dans lequel Jusqu’à cinq joueurs de LaLiga apparaissent : Giménez, Lodi et De Paul, de l’Atlético de Madrid, et Casemiro et Valverde, du Real Madrid.

Le championnat espagnol est précisément la compétition qui apporte le plus de joueurs à cette équipe de départ devant la Ligue 1 (3), la Premier League (2) et la Serie A (1). L’équipe de Cholo Simeone, en fait, est l’équipe qui ajoute le plus de représentants avec un total de trois, la même chose que le PSG avec Leo Messi, Neymar et Marquinhos. Ensuite, ils apparaissent Real Madrid, Inter, avec Lautaro Martínez; Liverpool, avec Alisson ; et Tottenham Hotspur, avec Emerson Royal.

Les onze têtes d’acteurs latino-américains ayant la valeur marchande la plus élevée sont configurées par : Alisson (60 M€) ; Emerson Royal (25 M€), Marquinhos (75 M€), Giménez (60 M€), Lodi (25 M€) ; Fede Valverde (65M€), Casemiro (70M€), Rodrigo De Paul (40M€) ; Leo Messi (80M€), Lautaro Martínez (80M€), Neymar (100M€).

Le Brésil, l’équipe avec le plus de représentants

L’équipe d’Amérique latine la plus précieuse est actuellement définie par jusqu’à six Brésiliens avec Neymar, Casemiro, Lodi, Marquinhos, Emerson et Alisson, en plus de trois Argentins (Messi, Lautaro et De Paul) et de deux Uruguayens (Valverde et Giménez). Précisément le Brésil de Tite, finaliste de la dernière édition 2021 de la Copa América, il est l’une des équipes les plus favorisées pour remporter la prochaine Coupe du monde au Qatar 2022 à côté de l’Italie de Roberto Mancini, qui s’est débarrassé de l’Angleterre en finale de l’Eurocup et a remporté son deuxième titre continental.

La valeur marchande totale, d’autre part, s’élève à 680 millions d’euros, selon Transfermarkt. Le onze a aussi beaucoup de présence d’anciens joueurs du FC Barcelone : Leo Messi, Neymar et Emerson Royal ont joué à un moment donné au Camp Nou. D’autres noms apparaissent également tels que Marquinhos, Alisson ou Lautaro Martínez, qui figuraient parmi les candidats à signer par l’équipe dans le passé.