Messi et Neymar, élus les meilleurs joueurs de la Copa América par la Conmebol

10/07/2021 à 17h22 CEST

La Conmebol a annoncé ce samedi l’élection de Lionel Messi et Neymar comme meilleurs joueurs de la Copa América qui est contesté au Brésil.

L’organisation a souligné qu'”elle choisit Lionel Messi et Neymar comme les meilleurs joueurs de la CONMEBOL Copa América 2021 pour démontrer dans chaque match leurs différentes qualités qui en font des joueurs intègres, avec une qualité technique et tactique, pour leur intelligence avec et sans le ballon et sa prise de décision toujours assertive”

“Ils les amènent à être les meilleurs joueurs de cette Copa América. Il n’est pas possible de ne choisir qu’un seul joueur car cette compétition compte deux meilleurs joueurs”, a-t-il ajouté dans un communiqué.

Il a souligné qu’outre les buteurs -Leo Messi a marqué quatre buts-, les deux “sont les leaders des passes décisives”. “L’Argentin en a 5 et la star brésilienne a servi 3 buts, démontrant à quel point ils sont décisifs sur le terrain de jeu, lors de cette CONMEBOL Copa América 2021 », a-t-il souligné.

“Le GET (Technical Study Group) a conclu dans l’analyse que l’impact positif que ces grands joueurs ont eu avec leurs coéquipiers et le reflet de l’ADN sud-américain présent dans chaque match qu’ils jouent pour leurs équipes nationales, font déjà Lionel Messi Neymar mérite cette distinction”, souligne.

Le GET de la Conmebol est composé de sa Direction du Développement et d’entraîneurs à “trajectoire historique du football sud-américain” comme Francisco Maturana ou Gerardo Pelusso.

“Nous avons fait un travail technique tactique de chaque équipe et joueur. Et le niveau qui a été montré dans cette compétition, les finalistes de cette édition, montre que cela a été un succès retentissant”, a déclaré Pelusso.

L’EEG choisira également les onze avec les footballeurs les plus remarquables du tournoi, dont la finale sera disputée ce samedi par le Brésil et l’Argentine au stade Maracana de Rio de Janeiro.